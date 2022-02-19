https://arabic.sputniknews.com/20220219/مساحتها-لا-تتجاوز-7-أمتار-وسعرها-يبدأ-بـ68-ألف-دولار-عرض-أصغر-شقة-للبيع-في-لندن-1058848128.html
مساحتها لا تتجاوز 7 أمتار وسعرها يبدأ بـ68 ألف دولار... عرض أصغر شقة للبيع في لندن
مساحتها لا تتجاوز 7 أمتار وسعرها يبدأ بـ68 ألف دولار... عرض أصغر شقة للبيع في لندن
بسعر يبدأ من 50 ألف جنيه سترليني، أي ما يعادل 68 ألف دولار أمريكي، عرضت أصغر شقة في لندن للبيع في مزاد علني. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T08:31+0000
2022-02-19T08:31+0000
2022-02-19T08:33+0000
منوعات
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الشقة الواقعة بمنطقة ذات طراز معماري فيكتوري في لوير كلابتون، شرقي لندن، يعتقد بائعوها أنها أصغر مساحة تُطرَح بالسوق، تصل مساحتها لـ7 أمتار مربعة، في العاصمة البريطانية.الشقة التي سيبدأ عليها المزاد بأدنى سعر يبلغ 50 ألف جنيه أسترلني، يتوقع أن ترتفع بخاصة بعدما قدر سعرها في عام 2017 بـ 103 آلاف و500 جنيه استرليني، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.وحذر نيل هدسون، محلل الإسكان، المشترين لأول مرة إلى أنهم يجب أن يدركوا أنَّ مثل هذه الشقق الصغيرة ليست مساحات للعيش المستدام طويل الأجل، لذا إن لم يتمكنوا من بيعها، فقد يجدون أنفسهم عالقين.حيث ستختزل حياتك لتناسب 7 أمتار مربعة فقط، لن تكفي إلا لسرير ومرحاض ودش وحوض وميكروويف وبعض التخزين، ولا مكان لمطبخ أو زينة أو لزيارة أي شخص.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
مساحتها لا تتجاوز 7 أمتار وسعرها يبدأ بـ68 ألف دولار... عرض أصغر شقة للبيع في لندن
08:31 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 08:33 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
بسعر يبدأ من 50 ألف جنيه سترليني، أي ما يعادل 68 ألف دولار أمريكي، عرضت أصغر شقة في لندن للبيع في مزاد علني.
الشقة الواقعة بمنطقة ذات طراز معماري فيكتوري في لوير كلابتون، شرقي لندن، يعتقد بائعوها أنها أصغر مساحة تُطرَح بالسوق
، تصل مساحتها لـ7 أمتار مربعة، في العاصمة البريطانية.
الشقة التي سيبدأ عليها المزاد بأدنى سعر يبلغ 50 ألف جنيه أسترلني، يتوقع أن ترتفع بخاصة بعدما قدر سعرها في عام 2017 بـ 103 آلاف و500 جنيه استرليني، بحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وحذر نيل هدسون، محلل الإسكان، المشترين لأول مرة إلى أنهم يجب أن يدركوا أنَّ مثل هذه الشقق الصغيرة ليست مساحات للعيش المستدام طويل الأجل، لذا إن لم يتمكنوا من بيعها، فقد يجدون أنفسهم عالقين
.
حيث ستختزل حياتك لتناسب 7 أمتار مربعة فقط، لن تكفي إلا لسرير ومرحاض ودش وحوض وميكروويف وبعض التخزين، ولا مكان لمطبخ أو زينة أو لزيارة أي شخص.