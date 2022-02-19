https://arabic.sputniknews.com/20220219/مسلسل-فرنسي-عن-العشرية-السوداء-يثير-استياء-الجزائر-1058850562.html

مسلسل فرنسي عن "العشرية السوداء" يثير استياء الجزائر

مسلسل فرنسي عن "العشرية السوداء" يثير استياء الجزائر

أثار مسلسل فرنسي عن مرحلة حرب "العشرية السوداء" استياء واسعا في الجزائر، ما دفع وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية لمهاجمته وانتقاد القائمين عليه. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T09:47+0000

2022-02-19T09:47+0000

2022-02-19T09:47+0000

العالم العربي

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104513/31/1045133128_0:212:3073:1940_1920x0_80_0_0_50726f819389b0bc982426365ccedc02.jpg

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن "الحقد ضد الجزائر وشعبها ومؤسساتها الشرعية يرمي بثقله في وسائل الإعلام العمومية الفرنسية"، وذلك بعد أن بدأت قناة ARTE الفرنسية الألمانية، عرض مسلسل "الجزائر.. سري" الذي يتطرق إلى مرحلة "العشرية السوداء".وهاجمت الوكالة المسلسل واصفة إياه بـ"العمل الخيالي" و"الحاقد" و"الرديء" وذلك في سياق مقال جاء تحت عنوان "استقرار الجزائر يزعج وسائل الإعلام العمومية الفرنسية".وأضاف المقال أن وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي في فرنسا تدعم منظمة متطرفة في الجزائر، متهما تلك الوسائل بمحاولة توفير الظروف للفوضى في الجزائر "وهي فوضى لا يريد الجزائريون عيشها مجددا".ويرى كاتب المقال أن ما وصفه بـ "العمل الخيالي، وهو ليس بوحيد على شاكلته، الذي أنتجته القناة الفرنسية-الألمانية آرتي (ARTE) عن العشرية السوداء يهدف إلى تحديث أطروحة "من يقتل من؟"، ويؤكد مرة أخرى أن وسائل الإعلام هذه لا تيأس من أمانيها في رؤية الفوضى تحط من جديد على أرض الجزائر.يشار إلى أن المسلسل يروي قصة اختطاف تاجر سلاح ألماني، فيما يحقق في الواقعة ملحق في السفارة الألمانية بالجزائر وقاضي تحقيق جزائري، وذلك خلال مرحلة التسعينيات التي عاشت خلالها البلاد حربا أهلية، كما أظهر المسلسل تورط قيادات الجيش في عمليات تصفية واسعة كانت تتهم الجماعات الإسلامية المسلحة بها.يذكر أن مرحلة "العشرية السوداء" هي الفترة التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، وعانت البلاد خلالها من ويلات الإرهاب المتطرف، وقتل رجال شرطة ودرك ومنتمون للجيش النظامي، قبل أن يتم استهداف إعلام الجزائر من صحفيين ومفكرين بتهمة تبني فكر العلمانية والانحياز إلى السلطة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, مجتمع