https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصرع-17-شخصا-جراء-اصطدام-سيارة-ركاب-بشاحنة-جنوب-غربي-نيجيريا-1058861726.html
مصرع 17 شخصا جراء اصطدام سيارة ركاب بشاحنة جنوب غربي نيجيريا
مصرع 17 شخصا جراء اصطدام سيارة ركاب بشاحنة جنوب غربي نيجيريا
عثرت السلطات النيجيرية على 17 جثة داخل حافلة ركاب بعد اصطدامها بسيارة، واشتعال النار فيها على طريق سريع يربط مدينتي لاغوس وأبادان، جنوب غربي البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:47+0000
2022-02-19T13:47+0000
2022-02-19T13:47+0000
العالم
نيجيريا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "ديلي تراست" النيجيري، اليوم السبت، أن 17 جثة تم العثور عليها حينما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، واشتعلت النيران فيها على طريق لاغوس- أبادان، أمس الجمعة.ولفت الموقع إلى أن النيران اشتعلت بالحافلة التي كان على متنها الركاب، عقب اصطدام شاحنة بها، موضحا أن مسؤول جهاز سلامة الطرق أكد الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/مقتل-7-أشخاص-في-هجوم-على-شاحنة-نقود-غربي-نيجيريا-1058329881.html
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العالم, نيجيريا
مصرع 17 شخصا جراء اصطدام سيارة ركاب بشاحنة جنوب غربي نيجيريا
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عثرت السلطات النيجيرية على 17 جثة داخل حافلة ركاب بعد اصطدامها بسيارة، واشتعال النار فيها على طريق سريع يربط مدينتي لاغوس وأبادان، جنوب غربي البلاد.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكر موقع "ديلي تراست" النيجيري، اليوم السبت، أن 17 جثة تم العثور عليها حينما اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة، واشتعلت النيران فيها على طريق لاغوس- أبادان، أمس الجمعة.
ولفت الموقع إلى أن النيران اشتعلت بالحافلة التي كان على متنها الركاب، عقب اصطدام شاحنة بها، موضحا أن مسؤول جهاز سلامة الطرق أكد الحادث.