https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصر-المجلس-الأعلى-للإعلام-يتحرك-بعد-تصريحات-مثيرة-من-إبراهيم-عيسى-عن-رحلة-الإسراء-1058854770.html
مصر... المجلس الأعلى للإعلام يتحرك بعد تصريحات مثيرة من إبراهيم عيسى عن رحلة الإسراء
مصر... المجلس الأعلى للإعلام يتحرك بعد تصريحات مثيرة من إبراهيم عيسى عن رحلة الإسراء
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم السبت، بيانا للرد على تصريحات متلفزة للكاتب الصحفي المصري، إبراهيم عيسى، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأكد المجلس أن "لجان رصده بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، من تقديم إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".كما طلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في بيانه "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، مشيرا إلى أن كود المحتوى الديني ينص على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى".وكان إبراهيم عيسى قد زعم في برنامجه "حديث القاهرة" أن حدوث المعراج "قصة وهمية"، بحسب تعبيره، وقال: "لا يوجد معراج وهذه قصة وهمية، وهذا ما يقال في كتب السيرة والتاريخ حتى كتب الحديث".وجاءت تصريحات عيسى في ظل تأكيده بالبرنامج أن بعض القصص التي يسردها المشايخ للجمهور وهمية.وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن النبي محمد أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا بروحه وجسده جميعا.
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مصر... المجلس الأعلى للإعلام يتحرك بعد تصريحات مثيرة من إبراهيم عيسى عن رحلة الإسراء
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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم السبت، بيانا للرد على تصريحات متلفزة للكاتب الصحفي المصري، إبراهيم عيسى، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس أن "لجان رصده بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، من تقديم إبراهيم عيسى، تمهيدا للعرض على المجلس على الفور، من أجل اتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".
كما طلب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في بيانه "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع، مشيرا إلى أن كود المحتوى الديني ينص على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى".
وكان إبراهيم عيسى قد زعم في برنامجه "حديث القاهرة" أن حدوث المعراج "قصة وهمية"، بحسب تعبيره، وقال: "لا يوجد معراج وهذه قصة وهمية، وهذا ما يقال في كتب السيرة والتاريخ حتى كتب الحديث".
وجاءت تصريحات عيسى في ظل تأكيده بالبرنامج أن بعض القصص التي يسردها المشايخ للجمهور وهمية.
وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن النبي محمد أُسْرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلا بروحه وجسده جميعا.