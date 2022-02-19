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مصر تهدي السودان 120 طنا من المساعدات الطبية
مصر تهدي السودان 120 طنا من المساعدات الطبية
أهدت مصر 120 طنا من المساعدات الطبية للسودان، من بينها أدوية ومعدات طبية، على متن طائرة من القوات المسلحة المصرية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T13:55+0000
2022-02-19T13:55+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وقال بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم السبت، إن "طائرة تابعة للقوات المسلحة المصرية وصلت صباح اليوم إلى قاعدة الخرطوم الجوية محملة بـ 120 طن من الأدوية والمعدات الطبية، مقدمة للشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية".وكان في استقبال الطائرة كل من رئيس هيئة الأركان السودانية، محمد عثمان الحسين والسفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى ومدير إدارة الخدمات الطبية وقائد القوات الجوية المكلف وأعضاء السفارة المصرية في الخرطوم.وأشار الحسين إلى متانة العلاقات السودانية المصرية في جميع المجالات، مشيراً إلى ما يربط البلدين من روابط أزلية وتأريخية واستراتيجية، مؤكداً "عمق واستمرار العلاقات الثنائية بين السودان ومصر"، على حد قول البيان.يذكر أن السودان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، وجائحة كورونا، والفيضانات وانتشار الأمراض؛ وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نهاية العام الماضي، إلى أن 14.3 مليون من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنين واللاجئين، سيحتاجون للمساعدة الإنسانية.
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العالم العربي

مصر تهدي السودان 120 طنا من المساعدات الطبية

13:55 GMT 19.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية.
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أهدت مصر 120 طنا من المساعدات الطبية للسودان، من بينها أدوية ومعدات طبية، على متن طائرة من القوات المسلحة المصرية.
الخرطوم - سبوتنيك. وقال بيان إعلام مجلس السيادة الانتقالي، اليوم السبت، إن "طائرة تابعة للقوات المسلحة المصرية وصلت صباح اليوم إلى قاعدة الخرطوم الجوية محملة بـ 120 طن من الأدوية والمعدات الطبية، مقدمة للشعب السوداني والقوات المسلحة السودانية".
وكان في استقبال الطائرة كل من رئيس هيئة الأركان السودانية، محمد عثمان الحسين والسفير المصري في الخرطوم، حسام عيسى ومدير إدارة الخدمات الطبية وقائد القوات الجوية المكلف وأعضاء السفارة المصرية في الخرطوم.
وأشار الحسين إلى متانة العلاقات السودانية المصرية في جميع المجالات، مشيراً إلى ما يربط البلدين من روابط أزلية وتأريخية واستراتيجية، مؤكداً "عمق واستمرار العلاقات الثنائية بين السودان ومصر"، على حد قول البيان.
يذكر أن السودان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، وجائحة كورونا، والفيضانات وانتشار الأمراض؛ وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نهاية العام الماضي، إلى أن 14.3 مليون من سكان السودان البالغ عددهم 47.9 مليون، بما في ذلك المواطنين واللاجئين، سيحتاجون للمساعدة الإنسانية.
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