https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-إرهابي-أثناء-زرعه-عبوة-ناسفة-على-أوتوستراد-درعا-دمشق-1058855456.html
مقتل إرهابي أثناء زرعه عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا دمشق
مقتل إرهابي أثناء زرعه عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا دمشق
سقط إرهابي بانفجار عبوة ناسفة، فجر اليوم الجمعة، أثناء محاولته زرعها على طريق أوتوستراد درعا - دمشق الدولي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:14+0000
2022-02-19T11:14+0000
2022-02-19T11:14+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055872566_0:241:2576:1690_1920x0_80_0_0_62692ad01d4c1ed5040bd8444b6fba5a.jpg
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" نقلاً عن مصدر في الجهات المختصة، أن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور". وذكر مصدر في مشفى درعا الوطني أن المشفى "استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا بإصابة 12 عنصر حفظ نظام، في وقت سابق، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان.ونقل المراسل عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا بإصابة 12 عنصرا من وحدة قوات حفظ النظام بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت حافلتهم بين بلدتي صيدا والغارية الغربية على الطريق الدولي دمشق - عمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بأسلحة-مختلفة-1058852208.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1055872566_0:0:2576:1932_1920x0_80_0_0_abbef7b6088a87e0ce60835efea8511e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مقتل إرهابي أثناء زرعه عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا دمشق
تابعنا عبر
سقط إرهابي بانفجار عبوة ناسفة، فجر اليوم الجمعة، أثناء محاولته زرعها على طريق أوتوستراد درعا - دمشق الدولي.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"
نقلاً عن مصدر في الجهات المختصة، أن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور". وذكر مصدر في مشفى درعا الوطني أن المشفى "استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا بإصابة 12 عنصر حفظ نظام
، في وقت سابق، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان.
ونقل المراسل عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا بإصابة 12 عنصرا من وحدة قوات حفظ النظام بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت حافلتهم بين بلدتي صيدا والغارية الغربية على الطريق الدولي دمشق - عمان.