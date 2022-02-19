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مقتل إرهابي أثناء زرعه عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا دمشق
مقتل إرهابي أثناء زرعه عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا دمشق
سقط إرهابي بانفجار عبوة ناسفة، فجر اليوم الجمعة، أثناء محاولته زرعها على طريق أوتوستراد درعا - دمشق الدولي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:14+0000
2022-02-19T11:14+0000
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" نقلاً عن مصدر في الجهات المختصة، أن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور". وذكر مصدر في مشفى درعا الوطني أن المشفى "استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا بإصابة 12 عنصر حفظ نظام، في وقت سابق، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان.ونقل المراسل عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا بإصابة 12 عنصرا من وحدة قوات حفظ النظام بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت حافلتهم بين بلدتي صيدا والغارية الغربية على الطريق الدولي دمشق - عمان.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بأسلحة-مختلفة-1058852208.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مقتل إرهابي أثناء زرعه عبوة ناسفة على أوتوستراد درعا دمشق

11:14 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Muhammad Alnajmدمشق
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Muhammad Alnajm
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سقط إرهابي بانفجار عبوة ناسفة، فجر اليوم الجمعة، أثناء محاولته زرعها على طريق أوتوستراد درعا - دمشق الدولي.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" نقلاً عن مصدر في الجهات المختصة، أن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور". وذكر مصدر في مشفى درعا الوطني أن المشفى "استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة".
الوضع بالقرب من خط المواجهة في منطقة لوهانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا بإصابة 12 عنصر حفظ نظام، في وقت سابق، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان.
ونقل المراسل عن مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا بإصابة 12 عنصرا من وحدة قوات حفظ النظام بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون استهدفت حافلتهم بين بلدتي صيدا والغارية الغربية على الطريق الدولي دمشق - عمان.
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