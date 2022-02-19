https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-بتفجير-انتحاري-في-الصومال-1058855644.html
مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري في الصومال
مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري في الصومال
لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم إثر تفجير انتحاري في مدينة بلدوين وسط الصومال. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:16+0000
2022-02-19T11:16+0000
2022-02-19T11:17+0000
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وصرحت الشرطة الصومالية لوكالة "شينخوا" أن انتحاريا فجر نفسه في مقهى بالمدينة ما أدى لوقوع خسائر. وأوضحت الشرطة الصومالية أنها موجودة في موقع الحادث لتفقد الوضع، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/الصومال-متطرفون-يهاجمون-مراكز-أمنية-في-العاصمة-وأنباء-عن-سقوط-ضحايا-1058683196.html
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العالم العربي, الصومال
مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري في الصومال
11:16 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم إثر تفجير انتحاري في مدينة بلدوين وسط الصومال.
وصرحت الشرطة الصومالية لوكالة "شينخوا" أن انتحاريا فجر نفسه في مقهى بالمدينة ما أدى لوقوع خسائر.
وأوضحت الشرطة الصومالية أنها موجودة في موقع الحادث لتفقد الوضع، دون إيضاح المزيد من التفاصيل.