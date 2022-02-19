https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-15-شخصا-وإصابة-23-آخرين-جراء-انفجارين-في-الصومال-1058866794.html

مقتل 15 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء انفجارين في الصومال

مقتل 15 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء انفجارين في الصومال

قتل 15 شخصا وأصيب 23 آخرون إثر انفجارين، أحدهما تفجير انتحاري، في مدينة بلدوين، وسط الصومال، ومدينة بوساسو، بولاية بونتلاند، شمال شرقي البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T15:21+0000

2022-02-19T15:21+0000

2022-02-19T15:21+0000

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الصومال

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القاهرة، 19 فبراير - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الرسمي، اليوم السبت، أن 13 شخصا قتلوا بينهم نائب مفوض المدينة للشؤون الاجتماعية، عبد الرحمن كينان، فضلا عن إصابة 18 آخرين، في تفجير انتحاري استهدف مقهى في مدينة بلدوين، وسط الصومال.وأفاد التلفزيون الرسمي بمقتل شخصين وإصابة 5 أيضا، بهجوم باستخدام قنبلة استهدف مقهى في مدينة بوساسو بولاية بونتلاند شمال شرقي البلاد.وتأتي هذه الهجمات في الصومال رغم استعداد المدينتين لانتخابات برلمانية.وأعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي، عبد الله نور، الأربعاء الماضي، أن إطلاق نار وانفجارات هزت العاصمة مقديشو، في ساعة مبكرة من اليوم، حيث هاجم مسلحو حركة "الشباب" مراكز للشرطة ونقاط أمنية، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع قتلى وجرحى مدنيين.وقال الوزير، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، إنه "عند الساعة 1:00 صباحًا [بالتوقيت المحلي] هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش التابعة لنا، وأنا أبلغ الجمهور، أن قواتنا الأمنية هزمت العدو، وستقوم قوات الشرطة بمشاركة المزيد من المعلومات للجمهور، عندما يكون ذلك ممكنا".وفي السياق نفسه، نقل موقع "غاروي" الإخباري المحلي، عن الشرطة الصومالية قولها "مقتل امرأتين وجرح 16 شخصا، بينهم 3 جنود؛ نتيجة انفجار سيارة مفخخة ضمن سلسلة هجمات لإرهابيي الشباب في العاصمة مقديشو"، حيث هاجمت حركة "الشباب" من ثلاث جبهات في الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينة مقديشو، منتصف ليل الأربعاء.ولفترة وجيزة، سيطرت الجماعة، على مركز شرطة منطقة الكهده؛ إضافة إلى وقوع اشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية، التي تمكّنت من صدّ الهجوم، بعد وصول التعزيزات.ويشار إلى أن الصومال يشهد منذ سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

https://arabic.sputniknews.com/20220216/الصومال-متطرفون-يهاجمون-مراكز-أمنية-في-العاصمة-وأنباء-عن-سقوط-ضحايا-1058683196.html

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