https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-8-جنود-من-الجيش-المالي-بعد-اشتباكات-مع-متشددين-1058852669.html

مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين

مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين

أعلنت وزارة الدفاع في مالي مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين، في حين فقد 4 بعد اشتباكات مع متشددين مسلحين في شمال شرقي البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T10:21+0000

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العالم

أخبار مالي

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وأوضحت الوزارة أن مجموعات من المتشددين على دراجات نارية حاصرت وحدة عسكرية، لكن الجيش وبدعم من القوات الجوية قتل 57 منهم. وتخوض مالي وبوركينا فاسو والنيجر معارك ضد المتشددين المسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" و"داعش" الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة الحدودية. وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد طلب من فرنسا، أمس الجمعة، سحب قواتها من المنطقة دون تأخير، ما يثير الشكوك بشأن خطة باريس الهادفة للانسحاب في غضون ما بين 4 و6 أشهر.

https://arabic.sputniknews.com/20220218/حكومة-مالي-تدعو-القوات-الفرنسية-إلى-الانسحاب-من-البلاد-دون-تأخير-1058819799.html

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