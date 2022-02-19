https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-8-جنود-من-الجيش-المالي-بعد-اشتباكات-مع-متشددين-1058852669.html
مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين
مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين
أعلنت وزارة الدفاع في مالي مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين، في حين فقد 4 بعد اشتباكات مع متشددين مسلحين في شمال شرقي البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:21+0000
2022-02-19T10:21+0000
2022-02-19T10:22+0000
العالم
أخبار مالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743240_0:82:3347:1966_1920x0_80_0_0_2c454347a91c653041c95e98408f73ba.jpg
وأوضحت الوزارة أن مجموعات من المتشددين على دراجات نارية حاصرت وحدة عسكرية، لكن الجيش وبدعم من القوات الجوية قتل 57 منهم. وتخوض مالي وبوركينا فاسو والنيجر معارك ضد المتشددين المسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" و"داعش" الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة الحدودية. وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد طلب من فرنسا، أمس الجمعة، سحب قواتها من المنطقة دون تأخير، ما يثير الشكوك بشأن خطة باريس الهادفة للانسحاب في غضون ما بين 4 و6 أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/حكومة-مالي-تدعو-القوات-الفرنسية-إلى-الانسحاب-من-البلاد-دون-تأخير-1058819799.html
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058743240_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_50001c06ca4d2905bac3c14ed6190f60.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار مالي
مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين
10:21 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع في مالي مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين، في حين فقد 4 بعد اشتباكات مع متشددين مسلحين في شمال شرقي البلاد.
وأوضحت الوزارة أن مجموعات من المتشددين على دراجات نارية حاصرت وحدة عسكرية، لكن الجيش وبدعم من القوات الجوية قتل 57 منهم.
وتخوض مالي وبوركينا فاسو والنيجر معارك ضد المتشددين المسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" و"داعش" الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة الحدودية.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد طلب من فرنسا، أمس الجمعة، سحب قواتها من المنطقة دون تأخير، ما يثير الشكوك بشأن خطة باريس الهادفة للانسحاب في غضون ما بين 4 و6 أشهر.