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https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-8-جنود-من-الجيش-المالي-بعد-اشتباكات-مع-متشددين-1058852669.html
مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين
مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين
أعلنت وزارة الدفاع في مالي مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين، في حين فقد 4 بعد اشتباكات مع متشددين مسلحين في شمال شرقي البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:21+0000
2022-02-19T10:22+0000
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أخبار مالي
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وأوضحت الوزارة أن مجموعات من المتشددين على دراجات نارية حاصرت وحدة عسكرية، لكن الجيش وبدعم من القوات الجوية قتل 57 منهم. وتخوض مالي وبوركينا فاسو والنيجر معارك ضد المتشددين المسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" و"داعش" الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة الحدودية. وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد طلب من فرنسا، أمس الجمعة، سحب قواتها من المنطقة دون تأخير، ما يثير الشكوك بشأن خطة باريس الهادفة للانسحاب في غضون ما بين 4 و6 أشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/حكومة-مالي-تدعو-القوات-الفرنسية-إلى-الانسحاب-من-البلاد-دون-تأخير-1058819799.html
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العالم, أخبار مالي

مقتل 8 جنود من الجيش المالي بعد اشتباكات مع متشددين

10:21 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 19.02.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أعلنت وزارة الدفاع في مالي مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين، في حين فقد 4 بعد اشتباكات مع متشددين مسلحين في شمال شرقي البلاد.
وأوضحت الوزارة أن مجموعات من المتشددين على دراجات نارية حاصرت وحدة عسكرية، لكن الجيش وبدعم من القوات الجوية قتل 57 منهم.
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
حكومة مالي تدعو القوات الفرنسية إلى الانسحاب من البلاد دون تأخير
أمس, 14:56 GMT
وتخوض مالي وبوركينا فاسو والنيجر معارك ضد المتشددين المسلحين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" و"داعش" الذين يسيطرون على مساحات واسعة من الأرض في المنطقة الحدودية.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد طلب من فرنسا، أمس الجمعة، سحب قواتها من المنطقة دون تأخير، ما يثير الشكوك بشأن خطة باريس الهادفة للانسحاب في غضون ما بين 4 و6 أشهر.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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