https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-8-جنود-وإصابة-14-آخرين-وفقدان-5-في-هجوم-مسلح-بمنطقة-تسيت-شمال-مالي--1058843147.html
مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين وفقدان 5 في هجوم مسلح بمنطقة "تسيت" شمال مالي
مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين وفقدان 5 في هجوم مسلح بمنطقة "تسيت" شمال مالي
أعلن الجيش المالي مقتل 8 جنود في معارك مع إرهابيين بمنطقة "تيسيت" شمال البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T02:07+0000
2022-02-19T02:07+0000
2022-02-19T02:07+0000
أخبار مالي
تنظيم داعش الإرهابي
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الرباط - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له إن المعارك التي دارت مساء الجمعة أسفرت أيضا عن إصابة 14 جنديا فيما لا يزال 5 جنود في عداد المفقودين.وأضاف البيان أن القوات المسلحة مدعومة بالطيران العسكري تمكنت من قتل 57 إرهابيا وتدمير مقراتهم وإتلاف مواد مختلفة.ويخوض الجيش المالي معارك ضارية في الشمال والوسط ضد الجماعات المسلحة الموالية للتنظيمي القاعدة وداعش المحظوران في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/انسحاب-الجيش-الفرنسي-من-مالي-قد-يؤدي-إلى-زيادة-النشاط-الإرهابي-وموسكو-تواصل-الدعم-العسكري-1054599272.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين وفقدان 5 في هجوم مسلح بمنطقة "تسيت" شمال مالي
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أعلن الجيش المالي مقتل 8 جنود في معارك مع إرهابيين بمنطقة "تيسيت" شمال البلاد.
الرباط - سبوتنيك
. وقال الجيش في بيان له إن المعارك التي دارت مساء الجمعة أسفرت أيضا عن إصابة 14 جنديا فيما لا يزال 5 جنود في عداد المفقودين.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة مدعومة بالطيران العسكري تمكنت من قتل 57 إرهابيا وتدمير مقراتهم وإتلاف مواد مختلفة.
27 ديسمبر 2021, 06:28 GMT
ويخوض الجيش المالي معارك ضارية في الشمال والوسط ضد الجماعات المسلحة الموالية للتنظيمي القاعدة وداعش المحظوران في روسيا.