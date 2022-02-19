https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-8-جنود-وإصابة-14-آخرين-وفقدان-5-في-هجوم-مسلح-بمنطقة-تسيت-شمال-مالي--1058843147.html

مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين وفقدان 5 في هجوم مسلح بمنطقة "تسيت" شمال مالي

مقتل 8 جنود وإصابة 14 آخرين وفقدان 5 في هجوم مسلح بمنطقة "تسيت" شمال مالي

أعلن الجيش المالي مقتل 8 جنود في معارك مع إرهابيين بمنطقة "تيسيت" شمال البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T02:07+0000

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2022-02-19T02:07+0000

أخبار مالي

تنظيم داعش الإرهابي

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الرباط - سبوتنيك. وقال الجيش في بيان له إن المعارك التي دارت مساء الجمعة أسفرت أيضا عن إصابة 14 جنديا فيما لا يزال 5 جنود في عداد المفقودين.وأضاف البيان أن القوات المسلحة مدعومة بالطيران العسكري تمكنت من قتل 57 إرهابيا وتدمير مقراتهم وإتلاف مواد مختلفة.ويخوض الجيش المالي معارك ضارية في الشمال والوسط ضد الجماعات المسلحة الموالية للتنظيمي القاعدة وداعش المحظوران في روسيا.

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أخبار مالي, تنظيم داعش الإرهابي