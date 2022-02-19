https://arabic.sputniknews.com/20220219/ممثل-مصري-يبيع-مشروبات-في-عربة-متنقلة-فيديو-1058846950.html
ممثل مصري يبيع مشروبات في عربة متنقلة... فيديو
ممثل مصري يبيع مشروبات في عربة متنقلة... فيديو
ظهر الممثل المصري الشاب كريم الحسيني في مقطع فيديو وهو يبيع مشروبات ساخنة بعربة متنقلة في الشوارع. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:54+0000
2022-02-19T07:54+0000
2022-02-19T07:54+0000
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ونشر الفنان كريم الحسيني مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك ظهر فيه وهو يعد ويبيع مشروبات ساخنة في الشارع، وأرفق المقطع بعبارات "مشروعي الجديد" و"الشغل مش عيب"، و"حلمك ملوش تاريخ صلاحية".وانهالت تعليقات متابعي الحسيني على مقطع الفيديو، حيث دار معظمها حول تشجيعه على العمل وكسب المال الحلال، مشيدين بكفاحه واجتهاده إلى جانب إشادتهم بفنه.يذكر أن كريم الحسيني ولد في 9 فبراير/ شباط من عام 1984، وكان أول ظهور تلفزيوني له وهو طفل من خلال برنامج "البرلمان الصغير"، بحسب موقع "مصراوي".بدأ مسيرته الفنية في خلال فيلم "المولد" مع الزعيم الفنان عادل إمام، حيث قدم دور "الطفل بركات"، وكان عمره خمس سنوات.ومن بين المسلسلات التي شارك فيها الحسيني "ناصر"، "حقي برقبتي"، "نص أنا نص هو"، و"طوق نجاة"، ومسلسل "رأفت الهجان 3" حيث لعب دور الطفل رأفت نجل شريفة، ومؤخرا مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان.كما شارك في أعمال كبيرة مثل فيلم "شمس الزناتي" وقدم دور "الطفل عبد الله"، وفيلم "الجراج" حيث قدم دور "الطفل كريم، ومسلسل "الوتد"، وكان آخر أعماله المسرحية عرض "زقاق المدق".
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع
ممثل مصري يبيع مشروبات في عربة متنقلة... فيديو
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ظهر الممثل المصري الشاب كريم الحسيني في مقطع فيديو وهو يبيع مشروبات ساخنة بعربة متنقلة في الشوارع.
ونشر الفنان كريم الحسيني مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك ظهر فيه وهو يعد ويبيع مشروبات ساخنة في الشارع، وأرفق المقطع بعبارات "مشروعي الجديد" و"الشغل مش عيب"، و"حلمك ملوش تاريخ صلاحية".
وانهالت تعليقات متابعي الحسيني على مقطع الفيديو، حيث دار معظمها حول تشجيعه على العمل وكسب المال الحلال، مشيدين بكفاحه واجتهاده إلى جانب إشادتهم بفنه.
يذكر أن كريم الحسيني ولد في 9 فبراير/ شباط من عام 1984، وكان أول ظهور تلفزيوني له وهو طفل من خلال برنامج "البرلمان الصغير"، بحسب موقع "مصراوي
".
بدأ مسيرته الفنية في خلال فيلم "المولد" مع الزعيم الفنان عادل إمام، حيث قدم دور "الطفل بركات"، وكان عمره خمس سنوات.
ومن بين المسلسلات التي شارك فيها الحسيني "ناصر"، "حقي برقبتي"، "نص أنا نص هو"، و"طوق نجاة"، ومسلسل "رأفت الهجان 3" حيث لعب دور الطفل رأفت نجل شريفة، ومؤخرا مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان.
كما شارك في أعمال كبيرة مثل فيلم "شمس الزناتي" وقدم دور "الطفل عبد الله"، وفيلم "الجراج" حيث قدم دور "الطفل كريم، ومسلسل "الوتد"، وكان آخر أعماله المسرحية عرض "زقاق المدق".