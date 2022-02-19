عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220219/ممثل-مصري-يبيع-مشروبات-في-عربة-متنقلة-فيديو-1058846950.html
ممثل مصري يبيع مشروبات في عربة متنقلة... فيديو
ممثل مصري يبيع مشروبات في عربة متنقلة... فيديو
ظهر الممثل المصري الشاب كريم الحسيني في مقطع فيديو وهو يبيع مشروبات ساخنة بعربة متنقلة في الشوارع. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T07:54+0000
2022-02-19T07:54+0000
أخبار الفنانين في مصر
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047941730_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_0053f5ddb88194a5bd8d9bb141325d2a.jpg
ونشر الفنان كريم الحسيني مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك ظهر فيه وهو يعد ويبيع مشروبات ساخنة في الشارع، وأرفق المقطع بعبارات "مشروعي الجديد" و"الشغل مش عيب"، و"حلمك ملوش تاريخ صلاحية".وانهالت تعليقات متابعي الحسيني على مقطع الفيديو، حيث دار معظمها حول تشجيعه على العمل وكسب المال الحلال، مشيدين بكفاحه واجتهاده إلى جانب إشادتهم بفنه.يذكر أن كريم الحسيني ولد في 9 فبراير/ شباط من عام 1984، وكان أول ظهور تلفزيوني له وهو طفل من خلال برنامج "البرلمان الصغير"، بحسب موقع "مصراوي".بدأ مسيرته الفنية في خلال فيلم "المولد" مع الزعيم الفنان عادل إمام، حيث قدم دور "الطفل بركات"، وكان عمره خمس سنوات.ومن بين المسلسلات التي شارك فيها الحسيني "ناصر"، "حقي برقبتي"، "نص أنا نص هو"، و"طوق نجاة"، ومسلسل "رأفت الهجان 3" حيث لعب دور الطفل رأفت نجل شريفة، ومؤخرا مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان.كما شارك في أعمال كبيرة مثل فيلم "شمس الزناتي" وقدم دور "الطفل عبد الله"، وفيلم "الجراج" حيث قدم دور "الطفل كريم، ومسلسل "الوتد"، وكان آخر أعماله المسرحية عرض "زقاق المدق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1d/1047941730_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_0033ecd85223c33a723c1b4bc6ef8909.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

ممثل مصري يبيع مشروبات في عربة متنقلة... فيديو

07:54 GMT 19.02.2022
CC0 / / مشروب ساخن
مشروب ساخن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
CC0 / /
تابعنا عبرGoogle news
ظهر الممثل المصري الشاب كريم الحسيني في مقطع فيديو وهو يبيع مشروبات ساخنة بعربة متنقلة في الشوارع.
ونشر الفنان كريم الحسيني مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك ظهر فيه وهو يعد ويبيع مشروبات ساخنة في الشارع، وأرفق المقطع بعبارات "مشروعي الجديد" و"الشغل مش عيب"، و"حلمك ملوش تاريخ صلاحية".
وانهالت تعليقات متابعي الحسيني على مقطع الفيديو، حيث دار معظمها حول تشجيعه على العمل وكسب المال الحلال، مشيدين بكفاحه واجتهاده إلى جانب إشادتهم بفنه.
يذكر أن كريم الحسيني ولد في 9 فبراير/ شباط من عام 1984، وكان أول ظهور تلفزيوني له وهو طفل من خلال برنامج "البرلمان الصغير"، بحسب موقع "مصراوي".
بدأ مسيرته الفنية في خلال فيلم "المولد" مع الزعيم الفنان عادل إمام، حيث قدم دور "الطفل بركات"، وكان عمره خمس سنوات.
ومن بين المسلسلات التي شارك فيها الحسيني "ناصر"، "حقي برقبتي"، "نص أنا نص هو"، و"طوق نجاة"، ومسلسل "رأفت الهجان 3" حيث لعب دور الطفل رأفت نجل شريفة، ومؤخرا مسلسل "اللي مالوش كبير" في رمضان 2021، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان.
كما شارك في أعمال كبيرة مثل فيلم "شمس الزناتي" وقدم دور "الطفل عبد الله"، وفيلم "الجراج" حيث قدم دور "الطفل كريم، ومسلسل "الوتد"، وكان آخر أعماله المسرحية عرض "زقاق المدق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала