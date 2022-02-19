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https://arabic.sputniknews.com/20220219/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تسجل-مئات-الخروقات-لوقف-إطلاق-النار-في-دونيتسك-ولوغانسك-1058876752.html
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل مئات الخروقات لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل مئات الخروقات لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك
ذكرت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها سجلت، أمس، 591 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:36+0000
2022-02-19T19:36+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا
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كما أعلنت البعثة عن تسجيل 975 انتهاكا في منطقة لوغانسك، بما في ذلك 860 انفجارًا.واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وقال ممثلو دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو في ضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.بدورهم، أعلن ممثلو لوغانسك عن رصد عمليات قصف على محوري "نوفوتروشكوفسكويه – دونيتسكي" و"تريخيزبينكا – سلافيانوسيربسك" بالقذائف من العيار ذاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/القبض-على-منفذ-تفجير-دونيتسك-1058867151.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل مئات الخروقات لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك

19:36 GMT 19.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATIONتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN JOINT FORCES OPERATION
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ذكرت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها سجلت، أمس، 591 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك.
كما أعلنت البعثة عن تسجيل 975 انتهاكا في منطقة لوغانسك، بما في ذلك 860 انفجارًا.
واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
القوات الأوكرنية تطلق النار على مواقع المدافعين عن جمهورية دونيتسك الشعبية قرب بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
القبض على عميل أوكراني متورط "بتفجير دونيتسك"
15:25 GMT
وقال ممثلو دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو في ضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.
بدورهم، أعلن ممثلو لوغانسك عن رصد عمليات قصف على محوري "نوفوتروشكوفسكويه – دونيتسكي" و"تريخيزبينكا – سلافيانوسيربسك" بالقذائف من العيار ذاته.
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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