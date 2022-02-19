https://arabic.sputniknews.com/20220219/منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-تسجل-مئات-الخروقات-لوقف-إطلاق-النار-في-دونيتسك-ولوغانسك-1058876752.html
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل مئات الخروقات لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل مئات الخروقات لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك
ذكرت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها سجلت، أمس، 591 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:36+0000
2022-02-19T19:36+0000
2022-02-19T19:36+0000
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كما أعلنت البعثة عن تسجيل 975 انتهاكا في منطقة لوغانسك، بما في ذلك 860 انفجارًا.واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وقال ممثلو دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو في ضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.بدورهم، أعلن ممثلو لوغانسك عن رصد عمليات قصف على محوري "نوفوتروشكوفسكويه – دونيتسكي" و"تريخيزبينكا – سلافيانوسيربسك" بالقذائف من العيار ذاته.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/القبض-على-منفذ-تفجير-دونيتسك-1058867151.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسجل مئات الخروقات لوقف إطلاق النار في دونيتسك ولوغانسك
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ذكرت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها سجلت، أمس، 591 انتهاكا لوقف إطلاق النار في منطقة دونيتسك.
كما أعلنت البعثة عن تسجيل 975 انتهاكا في منطقة لوغانسك، بما في ذلك 860 انفجارًا.
واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وقال ممثلو دونيتسك
إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو في ضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.
بدورهم، أعلن ممثلو لوغانسك عن رصد عمليات قصف على محوري "نوفوتروشكوفسكويه – دونيتسكي" و"تريخيزبينكا – سلافيانوسيربسك" بالقذائف من العيار ذاته.