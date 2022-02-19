https://arabic.sputniknews.com/20220219/نائب-عن-حزب-الله-يكشف-الرسالة-من-وراء-إطلاق-الطائرة-المسيرة-باتجاه-إسرائيل-1058849049.html

نائب عن "حزب الله" يكشف الرسالة من وراء إطلاق الطائرة المسيرة باتجاه إسرائيل

نائب عن "حزب الله" يكشف الرسالة من وراء إطلاق الطائرة المسيرة باتجاه إسرائيل

اعتبر النائب عن كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني، وليد سكرية، أن إطلاق "حزب الله" الطائرة المسيّرة داخل إسرائيل وعودتها سالمة إنجاز للمقاومة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T09:07+0000

2022-02-19T09:07+0000

2022-02-19T09:07+0000

العالم العربي

لبنان

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وقال سكرية في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "المقاومة أعلنت عن طائرة مسيرة اخترقت سماء فلسطين المحتلة ودارت حوالي الـ 70 كلم من دون أن يتمكن العدو الصهيوني من التصدي لها أو إسقاطها، وهذا يدل على أنه ربما لم يكتشفها وأنها استطاعت أن تسير بمكان مخفي عن مراقبته أو وسائط الكشف التي لديه، ولم يستطع منعها، وهذا دليل على تطور تقني وفني للمسيرة وإما كفاءة عملانية وضعف في جهاز الاستطلاع لدى الكيان الصهيوني".وأشار إلى أن "هذه العملية نجاح للمقاومة لأنها أجرت عملية استطلاع ولو كانت مسلحة وأرادت قصف هدف لها لكانت ضربته".وأضاف سكرية: "أما بالمعنى فهي تكملة لخطاب أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي ألقاه وقال فيه إن الحزب ينتج ورهن تصنيع طائرات مسيرة هذا هو الدليل عليها، وهي ليست مجرد مسيرات بل ذات كفاءة عالية أيضاً، وكفاءة بالأداء من رجال المقاومة وهي رسالة للعدو الصهيوني أن المسيرات التي لدى المقاومة تستطيع اختراق سماء فلسطين المحتلة وتستطيع التوجه إلى أهداف وضربها والتأثير عليها".كما أوضح أن "هذه العملية تشير للمستوى الإدائي العملاني والكفاءة القتالية ونوعية السلاح التي لدى المقاومة وأنها أصبحت قادرة على التأثير الفاعل في عمق الجبهة الداخلية للعدو وضرب أهداف لديه".إلى ذلك كشف سكرية أن "حزب الله" المقاومة ليست ذاهبة إلى حرب إلا إذا العدو الصهيوني اعتدى، ولكن هذا ردع له وإذا اعتدى عليه أن يرى، هو يتغنى بالدرع الصاروخي لديه وأن درعه قد يحمي الكيان الصهيوني ويسقط الصواريخ والطائرات المسيرة، هذا دليل على أن المقاومة تستطيع التغلب على الدرع وأن تصل إلى عمق الكيان الصهيوني وضرب أهداف حيوية فيه".وكانت قد أعلنت المقاومة الاسلامية، في بيان لها، أمس الجمعة، أنها "أطلقت الطائرة المسيرة "حسان" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وأضاف البيان أن "الطائرة "حسان" جالت في المنطقة المستهدفة لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية، وأنها امتدت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة".وأكدت أن "الطائرة نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة".بالمقابل وردّا على إطلاق مسيرة "حزب الله"، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات وهمية على علو منخفض فوق مختلف المناطق اللبنانية.

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