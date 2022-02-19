https://arabic.sputniknews.com/20220219/هل-أنت-من-محبي-الكعك-المحلىمخابز-جوني-للكعك-تتيح-لك-الفرصة-لتجربة-3500-نوع-والترويج-لها-1058849410.html
"هل أنت من محبي الكعك المحلى"..مخابز "جوني للكعك" تتيح لك الفرصة لتجربة 3500 نوع والترويج لها
"هل أنت من محبي الكعك المحلى"..مخابز "جوني للكعك" تتيح لك الفرصة لتجربة 3500 نوع والترويج لها
تبحث سلسلة مخابز للكعك المحلَى عن "متدرب مولع بالكعك المحلَى"، للترويج لمنتجاتها من خلال تجريب نحو 3500 نوع من الكعك المحلَى والتقاط صورها ومقاطع الفيديو،... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:14+0000
2022-02-19T09:14+0000
2022-02-19T09:14+0000
منوعات
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تأسست مخابز "جوني للكعك المحلى" Johnny Doughnuts في عام 2012، ويعمل فيها 75 موظفاً في 4 أفرع، بالإضافة لشاحنة متنقلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.وتسعى السلسلة لتوظيف شخص عاشق للكعك المحلَى، ليصبح مسؤولا عن المحتوى الترويجي للكعك من خلال صور ومقاطع فيديو، يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب مؤسس السلسلة، كريغ بلوم، فإن عمل الموظف سيتمثل بتصوير الكعك وبراتب 17.5 دولار لساعة العمل، بحد أقصى 10 ساعات عمل في الأسبوع، وسيكون العقد ابتداءً لمدة 3 أشهر، مع فرصة للتمديد.أما شروط التقدم للوظيفة، فتتمثل بخبرة في التصوير الفوتوغرافي مدتها سنة إلى سنتين، بالإضافة للقدرة على استخدام برامج التحرير وأدوات التصميم الإلكتروني، بحسب ما نشرت businessinsider.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
"هل أنت من محبي الكعك المحلى"..مخابز "جوني للكعك" تتيح لك الفرصة لتجربة 3500 نوع والترويج لها
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تبحث سلسلة مخابز للكعك المحلَى عن "متدرب مولع بالكعك المحلَى"، للترويج لمنتجاتها من خلال تجريب نحو 3500 نوع من الكعك المحلَى والتقاط صورها ومقاطع الفيديو، لترويجها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تأسست مخابز "جوني للكعك المحلى" Johnny Doughnuts في عام 2012، ويعمل فيها 75 موظفاً في 4 أفرع، بالإضافة لشاحنة متنقلة في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وتسعى السلسلة لتوظيف شخص عاشق للكعك المحلَى، ليصبح مسؤولا عن المحتوى الترويجي للكعك من خلال صور ومقاطع فيديو، يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب مؤسس السلسلة، كريغ بلوم، فإن عمل الموظف سيتمثل بتصوير الكعك وبراتب 17.5 دولار لساعة العمل، بحد أقصى 10 ساعات عمل في الأسبوع، وسيكون العقد ابتداءً لمدة 3 أشهر، مع فرصة للتمديد.
أما شروط التقدم للوظيفة
، فتتمثل بخبرة في التصوير الفوتوغرافي مدتها سنة إلى سنتين، بالإضافة للقدرة على استخدام برامج التحرير وأدوات التصميم الإلكتروني، بحسب ما نشرت businessinsider.