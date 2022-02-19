https://arabic.sputniknews.com/20220219/هل-تعصف-الخلافات-السياسية-باستقرار-العراق-الاقتصادي-1058864079.html
هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي
هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، أمس الجمعة، استدعاء وزير المال علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، إلى مبنى المجلس فورا، وذلك استجابة لتوجيهات زعيم... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:48+0000
2022-02-19T14:48+0000
2022-02-19T14:48+0000
راديو
هموم عراقية
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هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي
هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي
وعلى أثر هذا الاستدعاء، وجه وزير المال رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشددا فيها على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ورافضًا في الوقت نفسه إدارة الحكومة من خلال التغريدات من القادة السياسيين.فهل دخلت حكومة الكاظمي في صراع جديد مع البرلمان موضوعه اقتصادي؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:وأضاف الهماشي: "يختلف العراق عن باقي دول العالم بكون أن المصالح الاقتصادية فيه تبنى على الرؤى السياسية، فلا يمكن أن تبنى السياسة الاقتصادية في البلد على ارتفاع غير طبيعي ومؤقت لأسعار النفط، والذي مرهون بأزمات مؤقتة، والعراق قد يواجه في العام 2025 مشكلة اقتصادية قد تؤدي إلى انهيار العملية السياسية، إذا ما بقيت نفس الظروف التي يعيشها اليوم من سياسة مالية ونقدية وصراع سياسي وتراجع في الخدمات والقدرة الإنتاجية، كما أعتقد أن سعر صرف الدينار العراقي سيرتفع في العام 2023 إلى حدود الـ 1700 دينار مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بسبب المشكلة في الكتلة النقدية وكذلك النمو السكاني المتزايد في ظل غياب للحلول".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي
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أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، أمس الجمعة، استدعاء وزير المال علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، إلى مبنى المجلس فورا، وذلك استجابة لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث قدم الأخير ست مقترحات لحل أزمة صرف الدولار.
وعلى أثر هذا الاستدعاء، وجه وزير المال رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشددا فيها على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ورافضًا في الوقت نفسه إدارة الحكومة من خلال التغريدات من القادة السياسيين.
فهل دخلت حكومة الكاظمي في صراع جديد مع البرلمان موضوعه اقتصادي؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:
"ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار جاء بسبب الأزمة في السيولة النقدية التي تعانيها الحكومة العراقية، إذ أن الكتلة النقدية في السوق العراقية والبالغة 97 تريليون دينار أصبحت غير قادرة على تلبية حاجة هذه السوق من العملات، لذلك كان من ضمن سياسة البنك المركزي الحتمية هو تغيير سعر صرف الدينار العراقي، ذلك أنه لا يمكن للبنك المركزي التضحية بالاحتياطي النقدي للبنك مقابل المحافظة على سعر صرف الدينار، فلا توجد آليات فاعلة لدى الحكومة العراقية من أجل سحب العملة الوطنية من الشارع، لذا فإن إرجاع سعر صرف الدينار عملية صعبة جدا".
وأضاف الهماشي: "يختلف العراق عن باقي دول العالم بكون أن المصالح الاقتصادية فيه تبنى على الرؤى السياسية، فلا يمكن أن تبنى السياسة الاقتصادية في البلد على ارتفاع غير طبيعي ومؤقت لأسعار النفط، والذي مرهون بأزمات مؤقتة، والعراق قد يواجه في العام 2025 مشكلة اقتصادية قد تؤدي إلى انهيار العملية السياسية، إذا ما بقيت نفس الظروف التي يعيشها اليوم من سياسة مالية ونقدية وصراع سياسي وتراجع في الخدمات والقدرة الإنتاجية، كما أعتقد أن سعر صرف الدينار العراقي سيرتفع في العام 2023 إلى حدود الـ 1700 دينار مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بسبب المشكلة في الكتلة النقدية وكذلك النمو السكاني المتزايد في ظل غياب للحلول".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق