https://arabic.sputniknews.com/20220219/هل-تعصف-الخلافات-السياسية-باستقرار-العراق-الاقتصادي-1058864079.html

هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي

هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي

أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، أمس الجمعة، استدعاء وزير المال علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، إلى مبنى المجلس فورا، وذلك استجابة لتوجيهات زعيم... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T14:48+0000

2022-02-19T14:48+0000

2022-02-19T14:48+0000

راديو

هموم عراقية

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هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي هل تعصف الخلافات السياسية باستقرار العراق الاقتصادي

وعلى أثر هذا الاستدعاء، وجه وزير المال رسالة غاضبة إلى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مشددا فيها على رفضه الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ورافضًا في الوقت نفسه إدارة الحكومة من خلال التغريدات من القادة السياسيين.فهل دخلت حكومة الكاظمي في صراع جديد مع البرلمان موضوعه اقتصادي؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك"، الخبير الاقتصادي صالح الهماشي:وأضاف الهماشي: "يختلف العراق عن باقي دول العالم بكون أن المصالح الاقتصادية فيه تبنى على الرؤى السياسية، فلا يمكن أن تبنى السياسة الاقتصادية في البلد على ارتفاع غير طبيعي ومؤقت لأسعار النفط، والذي مرهون بأزمات مؤقتة، والعراق قد يواجه في العام 2025 مشكلة اقتصادية قد تؤدي إلى انهيار العملية السياسية، إذا ما بقيت نفس الظروف التي يعيشها اليوم من سياسة مالية ونقدية وصراع سياسي وتراجع في الخدمات والقدرة الإنتاجية، كما أعتقد أن سعر صرف الدينار العراقي سيرتفع في العام 2023 إلى حدود الـ 1700 دينار مقابل الدولار الأمريكي الواحد، بسبب المشكلة في الكتلة النقدية وكذلك النمو السكاني المتزايد في ظل غياب للحلول".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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ضياء حسون https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png

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