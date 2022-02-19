https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزارة-الدفاع-الجزائرية-تعلن-القضاء-على-7-إرهابيين-في-ولاية-سكيكدة-شمالي-البلاد-1058859840.html
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على 7 إرهابيين في ولاية سكيكدة شمالي البلاد
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على 7 إرهابيين في ولاية سكيكدة شمالي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل 7 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط في ولاية سكيكدة شمالي البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:51+0000
2022-02-19T12:51+0000
2022-02-19T12:51+0000
العالم العربي
الجزائر
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الجزائر - سبوتنيك. وذكرت الدفاع الجزائرية، في بيان أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت، صبيحة اليوم السبت، على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة".وأشارت إلى أن "العملية التي لا تزال متواصلة، وتمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية واحدة بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر
وزارة الدفاع الجزائرية تعلن القضاء على 7 إرهابيين في ولاية سكيكدة شمالي البلاد
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، مقتل 7 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط في ولاية سكيكدة شمالي البلاد.
الجزائر - سبوتنيك
. وذكرت الدفاع الجزائرية، في بيان أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي قضت، صبيحة اليوم السبت، على 7 إرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، في إقليم الناحية العسكرية الخامسة".
وأشارت إلى أن "العملية التي لا تزال متواصلة، وتمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وبندقية واحدة بمنظار وكميات معتبرة من الذخيرة وأجهزة اتصال بالإضافة إلى ألبسة وأدوية وأغراض أخرى".