https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزارة-الطوارئ-الروسية-تعمل-على-على-مدار-الساعة-من-أجل-إجلاء-مواطني-لوغانسك-ودونيتسك-1058876585.html
وزارة الطوارئ الروسية تعمل على مدار الساعة من أجل إجلاء مواطني لوغانسك ودونيتسك
وزارة الطوارئ الروسية تعمل على مدار الساعة من أجل إجلاء مواطني لوغانسك ودونيتسك
أكدت وزارة الطوارئ الروسية أنها سنعمل على إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على مدار الساعة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:19+0000
2022-02-19T19:19+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "سيتم تنفيذ الإجلاء على مدار الساعة وفقا لخطط العمليات المخطط لها".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
وزارة الطوارئ الروسية تعمل على مدار الساعة من أجل إجلاء مواطني لوغانسك ودونيتسك
19:19 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 19:32 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الطوارئ الروسية أنها سنعمل على إجلاء مواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على مدار الساعة.
وقالت الوزارة في بيان: "سيتم تنفيذ الإجلاء على مدار الساعة وفقا لخطط العمليات المخطط لها".
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وجَه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، التوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.