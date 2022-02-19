https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزيرا-خارجية-السعودية-وأمريكا-يناقشان-العديد-من-القضايا-والمستجدات-على-الساحتين-الإقليمية-والدولية-1058862729.html
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يناقشان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يناقشان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
استعرض وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:25+0000
2022-02-19T14:25+0000
2022-02-19T14:25+0000
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/95/1044559542_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_eb21b29d5736fc4585864ac70c1851d9.jpg
وتطرق الجانبان خلال لقائهما على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان في المنطقة والعالم.وجرى خلال اللقاء، "مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن"، كما تناولا أهمية "تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية".وتبادل الجانبان أيضا، "وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان أعلن، الثلاثاء الماضي، عن دعم المملكة العربية السعودية لجهود أمريكا بشأن إيران.وأكد المجلس حسب وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدعم جهود أمريكا الرامية إلى منع امتلاك إيران للسلاح النووي، مشيرا إلى أن السعودية: ندعم جهود واشنطن في مواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران.وثمّن مجلس الوزراء التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم السعودية في الدفاع عن أرضيها وحماية مواطنيها. وتابع المجلس أن المملكة تسعى لتعزيز الجهود المشتركة مع أمريكا للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/أمريكا-توافق-على-بيع-محتمل-لأسلحة-لحلفاء-بالشرق-الأوسط-1057886928.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104455/95/1044559542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bf7060eb283bf337ef50185473402aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يناقشان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
تابعنا عبر
استعرض وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وتطرق الجانبان خلال لقائهما على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن
، إلى العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان في المنطقة والعالم.
وجرى خلال اللقاء، "مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن"، كما تناولا أهمية "تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية".
وتبادل الجانبان أيضا، "وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان أعلن، الثلاثاء الماضي، عن دعم المملكة العربية السعودية لجهود أمريكا بشأن إيران
.
وأكد المجلس حسب وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تدعم جهود أمريكا الرامية إلى منع امتلاك إيران للسلاح النووي، مشيرا إلى أن السعودية: ندعم جهود واشنطن في مواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران.
وثمّن مجلس الوزراء التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم السعودية في الدفاع عن أرضيها وحماية مواطنيها. وتابع المجلس أن المملكة
تسعى لتعزيز الجهود المشتركة مع أمريكا للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.