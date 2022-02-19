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وزيرة الخارجية الألمانية: من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة
وزيرة الخارجية الألمانية: من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة
قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة، مضيفة: "لكن التهديد حقيقي". 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:45+0000
2022-02-19T14:45+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، حيث وصفت احتمال تعرض أوكرانيا لما تقول إنه "هجوم روسي" يمثل تهديدا حقيقيا.وعقد وزراء خارجية مجموعة الـ 7 اجتماعا على هامش المؤتمر لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية وخاصة التصعيد الأخير في دونباس.ورغم تصريح أنالينا بيربوك عن وجود تهديد حقيقي، إلا أنها أوضحت أنه لا يزال هناك مساحة للحوار وإيجاد حلول سلمية للأزمة.وتابعت: "الموقف خطير جدا في الحقيقة، ورغم ذلك فإن التاريخ لم يكتب حتى الآن، ولا يزال هناك طريق سهل للخروج من الأزمة، ويمكن للحكومة الروسية أن تجد هذا المخرج".واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن المخاوف من تعرض أوكرانيا لهجوم روسي تسببت في تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوكراني.وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية روسيا بأنها تستعد لما تقول إنه "غزو لأوكرانيا" وهي الاتهامات التي تنفيها روسيا وتؤكد أن قواتها العسكرية موجودة على أراضيها وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يروج لهذه النظرية حتى يبرر تمدده في اتجاه الحدود الروسية.
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وزيرة الخارجية الألمانية: من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة

14:45 GMT 19.02.2022
© REUTERS / ALAA AL SUKHNIوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / ALAA AL SUKHNI
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة، مضيفة: "لكن التهديد حقيقي".
موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، حيث وصفت احتمال تعرض أوكرانيا لما تقول إنه "هجوم روسي" يمثل تهديدا حقيقيا.
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
الكرملين يكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي"... فيديو
11:59 GMT
وعقد وزراء خارجية مجموعة الـ 7 اجتماعا على هامش المؤتمر لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية وخاصة التصعيد الأخير في دونباس.
ورغم تصريح أنالينا بيربوك عن وجود تهديد حقيقي، إلا أنها أوضحت أنه لا يزال هناك مساحة للحوار وإيجاد حلول سلمية للأزمة.
وتابعت: "الموقف خطير جدا في الحقيقة، ورغم ذلك فإن التاريخ لم يكتب حتى الآن، ولا يزال هناك طريق سهل للخروج من الأزمة، ويمكن للحكومة الروسية أن تجد هذا المخرج".
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية ستاروميخايلوفكاغرب دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
إعلان التعبئة العامة في دونباس
06:11 GMT
واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن المخاوف من تعرض أوكرانيا لهجوم روسي تسببت في تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوكراني.
وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية روسيا بأنها تستعد لما تقول إنه "غزو لأوكرانيا" وهي الاتهامات التي تنفيها روسيا وتؤكد أن قواتها العسكرية موجودة على أراضيها وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يروج لهذه النظرية حتى يبرر تمدده في اتجاه الحدود الروسية.
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
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