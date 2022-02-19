https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزيرة-الخارجية-الألمانية-من-غير-الواضح-ما-إذا-كانت-الحرب-في-أوكرانيا-وشيكة-1058863852.html

وزيرة الخارجية الألمانية: من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة

وزيرة الخارجية الألمانية: من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه من غير الواضح ما إذا كانت الحرب في أوكرانيا وشيكة، مضيفة: "لكن التهديد حقيقي". 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T14:45+0000

2022-02-19T14:45+0000

2022-02-19T14:45+0000

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موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش مشاركتها في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم السبت، حيث وصفت احتمال تعرض أوكرانيا لما تقول إنه "هجوم روسي" يمثل تهديدا حقيقيا.وعقد وزراء خارجية مجموعة الـ 7 اجتماعا على هامش المؤتمر لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية وخاصة التصعيد الأخير في دونباس.ورغم تصريح أنالينا بيربوك عن وجود تهديد حقيقي، إلا أنها أوضحت أنه لا يزال هناك مساحة للحوار وإيجاد حلول سلمية للأزمة.وتابعت: "الموقف خطير جدا في الحقيقة، ورغم ذلك فإن التاريخ لم يكتب حتى الآن، ولا يزال هناك طريق سهل للخروج من الأزمة، ويمكن للحكومة الروسية أن تجد هذا المخرج".واعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أن المخاوف من تعرض أوكرانيا لهجوم روسي تسببت في تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأوكراني.وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية روسيا بأنها تستعد لما تقول إنه "غزو لأوكرانيا" وهي الاتهامات التي تنفيها روسيا وتؤكد أن قواتها العسكرية موجودة على أراضيها وأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يروج لهذه النظرية حتى يبرر تمدده في اتجاه الحدود الروسية.

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