https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-الإيراني-مواصلة-المحادثات-مع-السعودية-يعتمد-على-إرادة-الرياض-1058864551.html
وزير الخارجية الإيراني: مواصلة المحادثات مع السعودية يعتمد على إرادة الرياض
وزير الخارجية الإيراني: مواصلة المحادثات مع السعودية يعتمد على إرادة الرياض
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، معتبرا أن هذا الأمر يعتمد قبل كل شيء على إرادة الرياض. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:50+0000
2022-02-19T14:50+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، بحث اليوم السبت، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، عن استعداد بلاده لاستضافة الجولة القادمة من المحادثات الإيرانية السعودية.وقدم حسين، خلال لقائه مع عبد اللهيان، تقريرا عن التطورات الداخلية في العراق والوضع بعد الانتخابات، معلناً استعداد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة فارس.وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت الماضي، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/دولة-عربية-تعلن-استعدادها-لاستضافة-الجولة-القادمة-من-المحادثات-الإيرانية-السعودية-1058857872.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
وزير الخارجية الإيراني: مواصلة المحادثات مع السعودية يعتمد على إرادة الرياض
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، معتبرا أن هذا الأمر يعتمد قبل كل شيء على إرادة الرياض.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية
، بأن "وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبداللهيان، بحث اليوم السبت، مع نظيره العراقي فؤاد حسين، القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في وقت سابق اليوم، عن استعداد بلاده لاستضافة الجولة القادمة
من المحادثات الإيرانية السعودية.
وقدم حسين، خلال لقائه مع عبد اللهيان، تقريرا عن التطورات الداخلية في العراق والوضع بعد الانتخابات، معلناً استعداد بلاده لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية
في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة فارس
.
وأعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
، السبت الماضي، عن استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.
وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".