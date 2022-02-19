https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-قضية-يمكن-حلها-فورا-مع-أمريكا-1058874574.html

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن قضية يمكن حلها "فورا" مع أمريكا

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن قضية يمكن حلها "فورا" مع أمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده مستعدة لتبادل فوري لسجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T18:14+0000

2022-02-19T18:14+0000

2022-02-19T18:14+0000

إيران

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وقال الوزير أمام إحدى لجان مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا، اليوم السبت، إننا "نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية... لا علاقة لها بالاتفاق النووي"، مشددا "يمكننا أن نفعل ذلك على الفور".وأشارت الوكالة إلى إلى أن الوزير الإيراني أحجم عن استبعاد ما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، في سؤال طرح عليه بذلك، وقال: "طلبت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا"، وأضاف: "نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج".ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.تهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.

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