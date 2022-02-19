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وزير الخارجية الإيراني يكشف عن قضية يمكن حلها "فورا" مع أمريكا
وزير الخارجية الإيراني يكشف عن قضية يمكن حلها "فورا" مع أمريكا
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده مستعدة لتبادل فوري لسجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T18:14+0000
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وقال الوزير أمام إحدى لجان مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا، اليوم السبت، إننا "نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية... لا علاقة لها بالاتفاق النووي"، مشددا "يمكننا أن نفعل ذلك على الفور".وأشارت الوكالة إلى إلى أن الوزير الإيراني أحجم عن استبعاد ما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، في سؤال طرح عليه بذلك، وقال: "طلبت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا"، وأضاف: "نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج".ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.تهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن قضية يمكن حلها "فورا" مع أمريكا

18:14 GMT 19.02.2022
© Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Abedal Kader Albai
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده مستعدة لتبادل فوري لسجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الوزير أمام إحدى لجان مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا، اليوم السبت، إننا "نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية... لا علاقة لها بالاتفاق النووي"، مشددا "يمكننا أن نفعل ذلك على الفور".

ولفت الوزير إلى أنه "إذا فشلت المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية في فيينا، فإن القوى الغربية ستكون المسؤولة عن ذلك لأننا نريد اتفاقا جيدا"، بحسب "رويترز".

وأشارت الوكالة إلى إلى أن الوزير الإيراني أحجم عن استبعاد ما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، في سؤال طرح عليه بذلك، وقال: "طلبت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مرارا إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا"، وأضاف: "نحتاج إلى رؤية خطوات ملموسة لحسن النية من جانب واشنطن مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج".
ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
تهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.
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