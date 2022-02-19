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https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الدفاع-الروسي-يكشف-عن-الهدف-الرئيسي-للمناورات-العسكرية-1058858488.html
وزير الدفاع الروسي يكشف عن "الهدف الرئيسي" للمناورات العسكرية
وزير الدفاع الروسي يكشف عن "الهدف الرئيسي" للمناورات العسكرية
كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن الهدف الرئيسي من مناورات قوات "الردع الاستراتيجي"، التي تم فيها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:31+0000
2022-02-19T12:31+0000
رصد عسكري
روسيا
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وأشار شويغو إلى أن "التدريبات العسكرية تعمل على التحكم في الأسلحة النووية، والأسلحة ذات الخطر المحدق المتزايد".وكشف الكرملين عن تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي" اليوم، التي أسفرت عن إطلاق ناجح لصواريخ "كينجال" الباليستية الفرط صوتية.وأطلقت سفن وغواصات أساطيل البحر الشمالي والأسود صواريخ من نوع "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية على أهداف بحرية وبرية.كما تم إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز "إسكندر" في ميدان الاختبار "كابوستين يار".، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز "يارس" من "بليسيتسك" في ميدان "كورا" في كامتشاتكا.وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن :الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة".وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين".
https://arabic.sputniknews.com/20220219/الكرملين-يكشف-تفاصيل-مناورات-الردع-الاستراتيجي-فيديو-1058856816.html
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رصد عسكري, روسيا

وزير الدفاع الروسي يكشف عن "الهدف الرئيسي" للمناورات العسكرية

12:31 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن الهدف الرئيسي من مناورات قوات "الردع الاستراتيجي"، التي تم فيها إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة.
وقال شويغو: "الهدف الرئيسي من التدريبات الجارية هو العمل على اتخاذ إجراءات لإلحاق هزيمة مضمونة بالعدو".
وأشار شويغو إلى أن "التدريبات العسكرية تعمل على التحكم في الأسلحة النووية، والأسلحة ذات الخطر المحدق المتزايد".
وكشف الكرملين عن تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي" اليوم، التي أسفرت عن إطلاق ناجح لصواريخ "كينجال" الباليستية الفرط صوتية.
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
الكرملين يكشف تفاصيل مناورات "الردع الاستراتيجي"... فيديو
11:59 GMT
وأطلقت سفن وغواصات أساطيل البحر الشمالي والأسود صواريخ من نوع "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "تسيركون" الفرط صوتية على أهداف بحرية وبرية.
كما تم إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز "إسكندر" في ميدان الاختبار "كابوستين يار".، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز "يارس" من "بليسيتسك" في ميدان "كورا" في كامتشاتكا.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن :الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة".
وأشار بيسكوف إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين".
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