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https://arabic.sputniknews.com/20220219/وكالة-إيرانية-ناقلة-النفط-المحروقة-قبالة-شواطئ-الصين-ليست-مملوكة-لإيران-1058877577.html
وكالة إيرانية: ناقلة النفط المحروقة قبالة شواطئ الصين ليست مملوكة لإيران
وكالة إيرانية: ناقلة النفط المحروقة قبالة شواطئ الصين ليست مملوكة لإيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن ناقلة النفط التي تعرضت لحريق أمس الجمعة قبالة شواطئ الصين لا تنتمي إلى إيران، لافتة في الوقت ذاته أنه يحتمل أن تكون... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:54+0000
2022-02-19T19:54+0000
إيران
أخبار إيران
الصين
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن "ناقلة النفط التى تعرضت أمس إلى الحريق قبالة شواطئ الصين، لا تنتمي إلى إيران".وأوضحت الوكالة أن "وسائل إعلام تداولت أمس الجمعة، أنباء بشأن اندلاع النيران في ناقلة محملة بـ500 ألف برميل من الخام، قبالة شواطئ الصين".وأضافت: "ادعى البعض من هذه المصادر الإعلامية اليوم، أن الناقلة المنكوبة تنتمي إلى إيران، بينما نفت "مصادر مطلعة"، صحة هذه المزاعم".وأكدت المصادر، بحسب الوكالة الإيرانية أن "حمولة النفط التي كانت على متن السفينة، لا تعود إلى إيران، وإنما يحتمل أن تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها".
إيران
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إيران, أخبار إيران, الصين

وكالة إيرانية: ناقلة النفط المحروقة قبالة شواطئ الصين ليست مملوكة لإيران

19:54 GMT 19.02.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANAانفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021
انفجار ضخم في مصفاة نفط في طهران، إيران 2 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن ناقلة النفط التي تعرضت لحريق أمس الجمعة قبالة شواطئ الصين لا تنتمي إلى إيران، لافتة في الوقت ذاته أنه يحتمل أن تكون تلك الحافلة تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن "ناقلة النفط التى تعرضت أمس إلى الحريق قبالة شواطئ الصين، لا تنتمي إلى إيران".
وأوضحت الوكالة أن "وسائل إعلام تداولت أمس الجمعة، أنباء بشأن اندلاع النيران في ناقلة محملة بـ500 ألف برميل من الخام، قبالة شواطئ الصين".
وأضافت: "ادعى البعض من هذه المصادر الإعلامية اليوم، أن الناقلة المنكوبة تنتمي إلى إيران، بينما نفت "مصادر مطلعة"، صحة هذه المزاعم".
وأكدت المصادر، بحسب الوكالة الإيرانية أن "حمولة النفط التي كانت على متن السفينة، لا تعود إلى إيران، وإنما يحتمل أن تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها".
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