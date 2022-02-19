https://arabic.sputniknews.com/20220219/وكالة-إيرانية-ناقلة-النفط-المحروقة-قبالة-شواطئ-الصين-ليست-مملوكة-لإيران-1058877577.html
وكالة إيرانية: ناقلة النفط المحروقة قبالة شواطئ الصين ليست مملوكة لإيران
وكالة إيرانية: ناقلة النفط المحروقة قبالة شواطئ الصين ليست مملوكة لإيران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن ناقلة النفط التي تعرضت لحريق أمس الجمعة قبالة شواطئ الصين لا تنتمي إلى إيران، لافتة في الوقت ذاته أنه يحتمل أن تكون... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T19:54+0000
2022-02-19T19:54+0000
2022-02-19T19:54+0000
إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن "ناقلة النفط التى تعرضت أمس إلى الحريق قبالة شواطئ الصين، لا تنتمي إلى إيران".وأوضحت الوكالة أن "وسائل إعلام تداولت أمس الجمعة، أنباء بشأن اندلاع النيران في ناقلة محملة بـ500 ألف برميل من الخام، قبالة شواطئ الصين".وأضافت: "ادعى البعض من هذه المصادر الإعلامية اليوم، أن الناقلة المنكوبة تنتمي إلى إيران، بينما نفت "مصادر مطلعة"، صحة هذه المزاعم".وأكدت المصادر، بحسب الوكالة الإيرانية أن "حمولة النفط التي كانت على متن السفينة، لا تعود إلى إيران، وإنما يحتمل أن تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها".
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إيران, أخبار إيران, الصين
وكالة إيرانية: ناقلة النفط المحروقة قبالة شواطئ الصين ليست مملوكة لإيران
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بأن ناقلة النفط التي تعرضت لحريق أمس الجمعة قبالة شواطئ الصين لا تنتمي إلى إيران، لافتة في الوقت ذاته أنه يحتمل أن تكون تلك الحافلة تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا"، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن "ناقلة النفط التى تعرضت أمس إلى الحريق قبالة شواطئ الصين، لا تنتمي إلى إيران".
وأوضحت الوكالة أن "وسائل إعلام تداولت أمس الجمعة، أنباء بشأن اندلاع النيران في ناقلة محملة بـ500 ألف برميل من الخام، قبالة شواطئ الصين".
وأضافت: "ادعى البعض من هذه المصادر الإعلامية اليوم، أن الناقلة المنكوبة تنتمي إلى إيران، بينما نفت "مصادر مطلعة"، صحة هذه المزاعم".
وأكدت المصادر، بحسب الوكالة الإيرانية أن "حمولة النفط التي كانت على متن السفينة، لا تعود إلى إيران، وإنما يحتمل أن تم التعامل بها من قبل إيران مع أحد زبائنها".