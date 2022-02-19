https://arabic.sputniknews.com/20220219/وكالة-تسجيل-نحو-2000-انتهاك-لوقف-إطلاق-النار-في-شرق-أوكرانيا-1058880869.html

وكالة: تسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

وكالة: تسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

أفادت وكالة رويترز بتسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا اليوم السبت نقلا عن مصدر دبلوماشي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T21:48+0000

2022-02-19T21:48+0000

2022-02-19T21:48+0000

أخبار جمهورية دونيتسك

أخبار أوكرانيا

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ولم تكشف الوكالة هوية المصدر أو الجهة التي ينتمي إليها، ونقلت عنه إن "مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا نحو ألفي انتهاك لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا اليوم السبت".واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وقال ممثلو دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو في ضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن أوكرانيا تتجه للحرب، وإنه لا يستبعد أن يطلب مساعدة روسيا.وأضاف بوشيلين في تصريحات متلفزة أدلى بها حول الوضع في إقليم دونباس، لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم أن "أوكرانيا تتجه للحرب. من المحتمل جدا أن تنوي أوكرانيا الشروع في مواجهة عسكرية والهجوم".وتابع: "الكرة في ملعب أوكرانيا، ولا نستبعد أنه في ظروف معينة، إذا قُتل مدنيون، فسيتعين علينا طلب مساعدة روسيا".

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