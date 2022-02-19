https://arabic.sputniknews.com/20220219/وكالة-تسجيل-نحو-2000-انتهاك-لوقف-إطلاق-النار-في-شرق-أوكرانيا-1058880869.html
وكالة: تسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا
وكالة: تسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا
أفادت وكالة رويترز بتسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا اليوم السبت نقلا عن مصدر دبلوماشي. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:48+0000
2022-02-19T21:48+0000
2022-02-19T21:48+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
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ولم تكشف الوكالة هوية المصدر أو الجهة التي ينتمي إليها، ونقلت عنه إن "مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا نحو ألفي انتهاك لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا اليوم السبت".واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.وقال ممثلو دونيتسك إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو في ضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن أوكرانيا تتجه للحرب، وإنه لا يستبعد أن يطلب مساعدة روسيا.وأضاف بوشيلين في تصريحات متلفزة أدلى بها حول الوضع في إقليم دونباس، لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم أن "أوكرانيا تتجه للحرب. من المحتمل جدا أن تنوي أوكرانيا الشروع في مواجهة عسكرية والهجوم".وتابع: "الكرة في ملعب أوكرانيا، ولا نستبعد أنه في ظروف معينة، إذا قُتل مدنيون، فسيتعين علينا طلب مساعدة روسيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
وكالة: تسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا
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أفادت وكالة رويترز بتسجيل نحو 2000 انتهاك لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا اليوم السبت نقلا عن مصدر دبلوماشي.
ولم تكشف الوكالة هوية المصدر أو الجهة التي ينتمي إليها، ونقلت عنه إن "مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا نحو ألفي انتهاك لوقف إطلاق النار بشرق أوكرانيا اليوم السبت".
واتهمت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من طرف واحد)، في وقت سابق، القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مختلف المناطق في دونباس بقذائف محظورة بموجب اتفاقيات مينسك.
وقال ممثلو دونيتسك
إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دوكوتشاوفسك وبلدة زايتسيفو في ضواحي مدينة غولفكا بقذائف هاون من عيار 120 ملم، يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع.
بدورهم، أعلن ممثلو لوغانسك عن رصد عمليات قصف على محوري "نوفوتروشكوفسكويه– دونيتسكي" و"تريخيزبينكا– سلافيانوسيربسك" بالقذائف من العيار ذاته.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إن أوكرانيا تتجه للحرب، وإنه لا يستبعد أن يطلب مساعدة روسيا.
وأضاف بوشيلين في تصريحات متلفزة أدلى بها حول الوضع في إقليم دونباس، لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم أن "أوكرانيا تتجه للحرب. من المحتمل جدا أن تنوي أوكرانيا الشروع في مواجهة عسكرية والهجوم".
وتابع: "الكرة في ملعب أوكرانيا، ولا نستبعد أنه في ظروف معينة، إذا قُتل مدنيون، فسيتعين علينا طلب مساعدة روسيا".