https://arabic.sputniknews.com/20220219/-المجلس-الأعلى-لتنظيم-الإعلام-في-مصر-يعلق-على-تصريحات-إبراهيم-عيسى-بشأن-المعراج-1058867434.html

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعلق على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن "المعراج"

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يعلق على تصريحات إبراهيم عيسى بشأن "المعراج"

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مصر، إنه يحقق حاليا فيما أثير في برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن عدم صحة واقعة المعراج. 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T15:35+0000

2022-02-19T15:35+0000

2022-02-19T15:35+0000

مصر

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وقال المجلس في بيان إن "لجان الرصد بالمجلس بصدد إعداد تقرير بشأن ما أثير في برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه إبراهيم عيسى، تمهيداً للعرض على المجلس على الفور، لاتخاذ الإجراء القانوني حال وجود مخالفة للأكواد الإعلامية التي أصدرها المجلس".وطالب المجلس "الابتعاد عن القضايا التي تثير فتنة في المجتمع حيث ينص كود المحتوى الديني على احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الدينية فوق كل القيم الأخرى".وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واتهموا عيسى بإهانة الإسلام وإنكار معجزة من معجزات نبي الإسلام محمد، وهي "الإسراء والمعراج".وقال عيسى في الحلقة التي أثارت الجدل إن المسلم الآن ليس في حاجة إلى شيوخ يعلموه دينه، لافتا إلى أن المشايخ يقولون ما يرون أنه صحيح رغم اختلاف الأراء، مستشهدا بواقعة المعراج، ومشيرا إلى أن هناك كتبا لعلماء في السنة ينفون واقعة المعراج، وأن "النبي صعد إلى السماء ورأى ناس في النار كل دي قصة وهمية كاملة.. دا كتب السيرة اللي بتقول وكتب التاريخ اللي بتقول وحتى كتب الحديث بتقول كده... بس هو (الشيوخ) مصدرلك الكتب اللي بتقول إنها حصلت لكن الكتب اللي بتقول محصلتش مش متصدره".وأكد عيسى أن المشكلة أنه يعرض صوت واحد ويتم استبعاد باقي الأصوات.

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