https://arabic.sputniknews.com/20220219/-غاردينيا-السوري-يفوز-بجائزة-أفضل-كورال--1058864435.html
"غاردينيا" السوري يفوز بجائزة أفضل كورال
"غاردينيا" السوري يفوز بجائزة أفضل كورال
أثرت الحرب السورية خلال السنوات الماضية بشكل كبير على النهضة الثقافية في سوريا، لكن المبدعين والوطنيين صمدوا في هذه الأزمة وأظهروا مواهبهم وتابعوا عطاءهم رغم... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T14:52+0000
2022-02-19T14:52+0000
2022-02-19T14:52+0000
راديو
ضيف الأسبوع
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كورال "غاردينيا" السوري يفوز بجائزة أفضل كورال
كورال "غاردينيا" السوري يفوز بجائزة أفضل كورال
الفنانة السورية مغنية الأوبرا غادرة حرب أسست فرقة كورال "غاردينيا" النسائي مع اشتعال الحرب في سوريا، مؤكدين للعالم بأسره، أن "المرأة السورية الشجاعة محبة للسلام وتؤمن أن صوت الموسيقى والغناء أقوى من صوت الرصاص والقنابل".الكورال الذي تقوده المايسترو غادة حرب مكون من 20 فتاة من مختلف محافظات سوريا، يحي معظم حفلاته الخيرية برعاية من منظمات إنسانية مثل اليونسكو والأمم المتحدة، شارك في حفل في دبي أوبرا ضمن مهرجان الكورال في الشرق الأوسط، وحصل على جائزتين فيه، الأولى أفضل كورال يغني بصوت واحد، والثانية أفضل كورال.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لينا المتني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102408/21/1024082171_530:313:2525:2308_100x100_80_0_0_92fc9fdb1b23ca64f020680f51d68d1b.jpg
راديو, ضيف الأسبوع, аудио
"غاردينيا" السوري يفوز بجائزة أفضل كورال
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أثرت الحرب السورية خلال السنوات الماضية بشكل كبير على النهضة الثقافية في سوريا، لكن المبدعين والوطنيين صمدوا في هذه الأزمة وأظهروا مواهبهم وتابعوا عطاءهم رغم التحديات والمخاطر.
الفنانة السورية مغنية الأوبرا غادرة حرب أسست فرقة كورال "غاردينيا" النسائي مع اشتعال الحرب في سوريا، مؤكدين للعالم بأسره، أن "المرأة السورية الشجاعة محبة للسلام وتؤمن أن صوت الموسيقى والغناء أقوى من صوت الرصاص والقنابل".
تقول المايسترو غادة "إن فكرة تأسيس الكورال جاءت في بداية الأزمة بسوريا، وكانت مرحلة محبطة للجميع، لأننا لم نكن مستوعبين ما يحدث، فقررت أن أنشئ كورال غاردينيا، وأن يكون كامل أعضائه من الفتيات لأبرهن للعالم بأن المرأة السورية قوية وقادرة على التحمل وعيش الحياة بسلام رغم كل ظروف الحرب".
الكورال الذي تقوده المايسترو غادة حرب مكون من 20 فتاة من مختلف محافظات سوريا، يحي معظم حفلاته الخيرية برعاية من منظمات إنسانية مثل اليونسكو والأمم المتحدة، شارك في حفل في دبي أوبرا ضمن مهرجان الكورال في الشرق الأوسط، وحصل على جائزتين فيه، الأولى أفضل كورال يغني بصوت واحد، والثانية أفضل كورال.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق