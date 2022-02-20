https://arabic.sputniknews.com/20220220/أبو-الغيط-يستقبل-رئيس-المجلس-الشعبي-الوطني-الجزائري-1058911735.html

أبو الغيط يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

أبو الغيط يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T15:11+0000

2022-02-20T15:11+0000

2022-02-20T15:11+0000

العالم العربي

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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور العربي الهام الذي تلعبه الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.وأشاد أبو الغيط بالدبلوماسية الجزائرية النشطة، لاسيما في ضوء رئاستها المرتقبة للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر خلال الربع الأخير من العام الجاري.وذكر المصدر أن اللقاء شهد اتفاق الطرفان على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح القمة العربية القادمة التي ستستضيفها الجزائر من خلال التركيز على الإعداد المسبق الجيد على الصعيدين الموضوعي واللوجستي، وهو ما تقوم الجامعة بالتشاور حوله بشكل مستمر مع الخارجية الجزائرية.وأعرب الأمين العام عن تقديره للدور "الهام للسلطات التشريعية في الدول العربية ومساهمتها الفعالة في كل ما من شأنه إنجاح القمم العربية وخروجها بالصورة اللائقة"، مشددا على ما تمثله من أهمية في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب العربية، ومعبرا عن رغبته في مواصلة التعاون وتعميق الشراكة بين الجامعة والبرلمان الجزائري، لاسيما في ضوء ما تمثله هذه العلاقة من أهمية في مواجهة التحديات الراهنة.في السياق ذاته، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن سعادته بزيارته لمقر الجامعة العربية ولقائه بأبو الغيط، موجها له دعوة رسمية لزيارة البرلمان الجزائري وإلقاء محاضرة في إطار تنمية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، وهو ما رحّب به الأمين العام.

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