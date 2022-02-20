https://arabic.sputniknews.com/20220220/أردوغان-يصل-إلى-الكونغو-الديمقراطية-في-مستهل-جولة-أفريقية-1058918149.html
أردوغان يصل إلى الكونغو الديمقراطية في مستهل جولة أفريقية
أردوغان يصل إلى الكونغو الديمقراطية في مستهل جولة أفريقية
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مستهل جولة أفريقية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T17:03+0000
2022-02-20T17:03+0000
2022-02-20T17:03+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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واستقبل أردوغان في مطار العاصمة كينشاسا رئيس وزراء الدولة الواقعة في وسط أفريقيا جان ميشال سما لوكوندي كينجي ووزير خارجيته كريستوف لوتوندولا أبالا، بحسب بيان للرئاسة التركية، نشرته وكالة الأناضول.وبالإضافة إلى الكونغو الديمقراطية، من المقرر أن يزور الرئيس التركي خلال جولته السنغال وغينيا بيساو.ويرافق أردوغان في جولته وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.كذلك، يرافق أردوغان، إبراهيم قالن الناطق باسم الرئاسة التركية، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.ومن المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال جولته مع المسؤولين في الدول الثلاث "العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات".كان أردوغان قد أكد في أكثر من مناسبة حرص بلاده على تعزيز علاقاتها بدول القارة السمراء.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الرئيس التركي إن العلاقات بين بلاده والقارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما.وكشف أردوغان في كلمة على هامش عقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية تجاوز 25.3 مليار في 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-يكشف-عن-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والقارة-الأفريقية-1054291603.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يصل إلى الكونغو الديمقراطية في مستهل جولة أفريقية
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مستهل جولة أفريقية.
واستقبل أردوغان في مطار العاصمة كينشاسا رئيس وزراء الدولة الواقعة في وسط أفريقيا جان ميشال سما لوكوندي كينجي ووزير خارجيته كريستوف لوتوندولا أبالا، بحسب بيان للرئاسة التركية، نشرته وكالة الأناضول
.
وبالإضافة إلى الكونغو الديمقراطية، من المقرر أن يزور الرئيس التركي خلال جولته السنغال وغينيا بيساو.
ويرافق أردوغان في جولته وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.
كذلك، يرافق أردوغان، إبراهيم قالن
الناطق باسم الرئاسة التركية، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.
18 ديسمبر 2021, 09:14 GMT
ومن المقرر أن يبحث الرئيس التركي خلال جولته مع المسؤولين في الدول الثلاث "العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات".
كان أردوغان قد أكد في أكثر من مناسبة حرص بلاده على تعزيز علاقاتها بدول القارة السمراء.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال الرئيس التركي
إن العلاقات بين بلاده والقارة الأفريقية وصلت إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عاما.
وكشف أردوغان في كلمة على هامش عقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول الأفريقية تجاوز 25.3 مليار في 2020.