https://arabic.sputniknews.com/20220220/أكار-هناك-توافق-مع-العراق-على-مكافحة-حزب-العمال-الكردستاني-1058890862.html
أكار: هناك توافق مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني
أكار: هناك توافق مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه بحث مع المسؤولين في العراق، مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا). 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:35+0000
2022-02-20T09:35+0000
2022-02-20T09:35+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/07/1044730737_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_2a50992c296454177408dfbbd2b5a08a.jpg
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها للصحفيين، في أعقاب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، الذي يختتم أعماله اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع التركي إن ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت.وشرح أكار خلال اللقاءات الثنائية، جهود بلاده في مواجهة تتظيمات "بي كا كا/ ي ب ك"، و"داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، و"غولن".وعبّر عن تطلعات أنقرة من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب.وأشار الوزير التركي إلى أن عناصر حزب العمال الكردستاني تتمركز شمالي العراق وسوريا.وقال إن الحزب حاول إقامة "ممر إرهابي" شمالي سوريا خلال الأعوام الماضية، إلا أن بلاده مزقت ذلك الممر.وذكر الوزير التركي إنه عقد لقاءات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
https://arabic.sputniknews.com/20210214/وزارة-الدفاع-التركية-ضبط-أسلحة-لـ-بي-كاكا-في-مكان-قتل-فيه-13-مدنيا-تركيا-1048111188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/07/1044730737_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_770a07c3312b0af5fffc1062d69219c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
أكار: هناك توافق مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه بحث مع المسؤولين في العراق، مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها للصحفيين، في أعقاب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، الذي يختتم أعماله اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
14 فبراير 2021, 12:16 GMT
وقال وزير الدفاع التركي
إن ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت.
وشرح أكار خلال اللقاءات الثنائية، جهود بلاده في مواجهة تتظيمات "بي كا كا/ ي ب ك"، و"داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، و"غولن".
وعبّر عن تطلعات أنقرة من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب.
وأشار الوزير التركي إلى أن عناصر حزب العمال الكردستاني تتمركز شمالي العراق وسوريا.
وقال إن الحزب حاول إقامة "ممر إرهابي" شمالي سوريا خلال الأعوام الماضية، إلا أن بلاده مزقت ذلك الممر.
وذكر الوزير التركي إنه عقد لقاءات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.