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أكار: هناك توافق مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني
أكار: هناك توافق مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه بحث مع المسؤولين في العراق، مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا). 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:35+0000
2022-02-20T09:35+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها للصحفيين، في أعقاب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، الذي يختتم أعماله اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقال وزير الدفاع التركي إن ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت.وشرح أكار خلال اللقاءات الثنائية، جهود بلاده في مواجهة تتظيمات "بي كا كا/ ي ب ك"، و"داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، و"غولن".وعبّر عن تطلعات أنقرة من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب.وأشار الوزير التركي إلى أن عناصر حزب العمال الكردستاني تتمركز شمالي العراق وسوريا.وقال إن الحزب حاول إقامة "ممر إرهابي" شمالي سوريا خلال الأعوام الماضية، إلا أن بلاده مزقت ذلك الممر.وذكر الوزير التركي إنه عقد لقاءات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
https://arabic.sputniknews.com/20210214/وزارة-الدفاع-التركية-ضبط-أسلحة-لـ-بي-كاكا-في-مكان-قتل-فيه-13-مدنيا-تركيا-1048111188.html
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أخبار تركيا اليوم

أكار: هناك توافق مع العراق على مكافحة حزب العمال الكردستاني

09:35 GMT 20.02.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIRوزير الدفاع التركي خلوصي آكار
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / FRANCOIS LENOIR
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أنه بحث مع المسؤولين في العراق، مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها للصحفيين، في أعقاب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، الذي يختتم أعماله اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال وزير الدفاع التركي إن ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت.
وشرح أكار خلال اللقاءات الثنائية، جهود بلاده في مواجهة تتظيمات "بي كا كا/ ي ب ك"، و"داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى)، و"غولن".
وعبّر عن تطلعات أنقرة من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب.
وأشار الوزير التركي إلى أن عناصر حزب العمال الكردستاني تتمركز شمالي العراق وسوريا.
وقال إن الحزب حاول إقامة "ممر إرهابي" شمالي سوريا خلال الأعوام الماضية، إلا أن بلاده مزقت ذلك الممر.
وذكر الوزير التركي إنه عقد لقاءات مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ورئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
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