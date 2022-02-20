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أمريكا: بايدن جاهز للتعاون مع بوتين في "أي وقت وبأي صيغة لوقف الحرب"
https://arabic.sputniknews.com/20220220/أمريكا-بايدن-جاهز-للتعاون-مع-بوتين-في-أي-شكل-وأي-وقت-لوقف-الحرب--1058907506.html
أمريكا: بايدن جاهز للتعاون مع بوتين في "أي وقت وبأي صيغة لوقف الحرب"
أمريكا: بايدن جاهز للتعاون مع بوتين في "أي وقت وبأي صيغة لوقف الحرب"
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن، للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "أي وقت وبأي صيغة من أجل منع الحرب". 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:20+0000
2022-02-20T14:36+0000
العالم
روسيا
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وقال بلينكين، إن "كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان تمديد التدريبات العسكرية من قبل روسيا وبيلاروسيا، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي أوكرانيا"، وهي مزاعم نفتها موسكو في أكثر من مناسبة.وأشار بلينكين في تصريحات أدلى بها لأحد البرامج على شبكة "CNN"، نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة حتى اللحظة الأخيرة باستغلال كل فرصة لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المضي قدما في الغزو (المزعوم)".وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لتجنب التصعيد حول أوكرانيا.
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العالم, روسيا

أمريكا: بايدن جاهز للتعاون مع بوتين في "أي وقت وبأي صيغة لوقف الحرب"

14:20 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 20.02.2022)
© REUTERS / POOLصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / POOL
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يتبع
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعداد الرئيس الأمريكي جو بايدن، للعمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في "أي وقت وبأي صيغة من أجل منع الحرب".
وقال بلينكين، إن "كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان تمديد التدريبات العسكرية من قبل روسيا وبيلاروسيا، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي أوكرانيا"، وهي مزاعم نفتها موسكو في أكثر من مناسبة.
وأشار بلينكين في تصريحات أدلى بها لأحد البرامج على شبكة "CNN"، نقلتها وكالة "رويترز"، إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة حتى اللحظة الأخيرة باستغلال كل فرصة لمعرفة ما إذا كانت الدبلوماسية يمكن أن تثني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن المضي قدما في الغزو (المزعوم)".
وأكد بلينكن، أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها لتجنب التصعيد حول أوكرانيا.
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