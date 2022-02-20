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أمريكا والإمارات تسعيان لاستثمار 8 مليارات دولار في الزراعة من أجل المناخ
أمريكا والإمارات تسعيان لاستثمار 8 مليارات دولار في الزراعة من أجل المناخ
قال وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان لاستثمار 4 مليارات دولار إضافية عالميا، في مبادرة انطلقت العام... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T10:53+0000
2022-02-20T10:53+0000
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وحسب "رويترز"، أضاف الوزير الأمريكي أن المبادرة تريد الآن تعهدات باستثمار 8 مليارات دولار قبل حلول موعد محادثات المناخ "كوب27"، في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".وأشار فيلساك إلى أن المبادرة يمكن اعتبارها جزءا من خطة الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية الأمريكية، موضحا أن الرئيس بايدن يعتقد أن علينا الحصول على 8 مليارات دولار قبل كوب27.وأردف: "ليس لدينا وقت نضيعه".يذكر أن قطاع الزراعة الأمريكي يكافح تداعيات التغير المناخي بما فيها تزايد الجفاف والفيضانات، أما الإمارات فتستورد أغلبية احتياجاتها الغذائية وتعمل على تحلية مياه البحر وتستثمر بكثافة في الزراعة وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة.وتحظى المبادرة بدعم 140 شريكا وافقوا على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في أبحاث الزراعة وممارساتها الخاصة بالمناخ.وتألفت الاستثمارات الأولية المكونة من 4 مليارات دولار، من مليار دولار من كل من الحكومتين الأمريكية والإماراتية، و1.8 مليار دولار من حكومات أخرى، و200 مليون دولار من شركاء غير حكوميين.وكان البلدان أطلقا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ خلال مؤتمر كوب26 للمناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي، بهدف استثمار 4 مليارات دولار من حكومات وشركاء غير حكوميين في الفترة من 2021 إلى 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بايدن-يشبه-التغيرات-المناخية-بـ-فيروس-خطير-يهاجم-أمريكا-1058674710.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا والإمارات تسعيان لاستثمار 8 مليارات دولار في الزراعة من أجل المناخ

10:53 GMT 20.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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قال وزير الزراعة الأمريكي توماس فيلساك، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والإمارات تسعيان لاستثمار 4 مليارات دولار إضافية عالميا، في مبادرة انطلقت العام الماضي، لتحقيق مرونة الزراعة في مواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة.
وحسب "رويترز"، أضاف الوزير الأمريكي أن المبادرة تريد الآن تعهدات باستثمار 8 مليارات دولار قبل حلول موعد محادثات المناخ "كوب27"، في مصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
وأشار فيلساك إلى أن المبادرة يمكن اعتبارها جزءا من خطة الولايات المتحدة لتحقيق الأهداف المناخية الأمريكية، موضحا أن الرئيس بايدن يعتقد أن علينا الحصول على 8 مليارات دولار قبل كوب27.
وأردف: "ليس لدينا وقت نضيعه".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
بايدن يشبه التغيرات المناخية بـ "فيروس خطير" يهاجم أمريكا
15 فبراير, 21:53 GMT
يذكر أن قطاع الزراعة الأمريكي يكافح تداعيات التغير المناخي بما فيها تزايد الجفاف والفيضانات، أما الإمارات فتستورد أغلبية احتياجاتها الغذائية وتعمل على تحلية مياه البحر وتستثمر بكثافة في الزراعة وتكنولوجيا المياه والطاقة النظيفة.

وتحظى المبادرة بدعم 140 شريكا وافقوا على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في أبحاث الزراعة وممارساتها الخاصة بالمناخ.

وتألفت الاستثمارات الأولية المكونة من 4 مليارات دولار، من مليار دولار من كل من الحكومتين الأمريكية والإماراتية، و1.8 مليار دولار من حكومات أخرى، و200 مليون دولار من شركاء غير حكوميين.

وكان البلدان أطلقا مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ خلال مؤتمر كوب26 للمناخ الذي عقد في نوفمبر الماضي، بهدف استثمار 4 مليارات دولار من حكومات وشركاء غير حكوميين في الفترة من 2021 إلى 2025.
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