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https://arabic.sputniknews.com/20220220/أهداف-إنتر-ميلان-وساسولو-في-الدوري-الإيطالي-2--صفر-فيديو-1058924803.html
أهداف إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي 2- صفر... فيديو
أهداف إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي 2- صفر... فيديو
سقط إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام ضيفه ساسولو بهدفين دون رد، في اللقاء، الذي جمع الفريقين في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T20:23+0000
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وفي المباراة التي قامت على ملعب "جوزيبي مياتزا"، افتتح جياكومو راسبادوري التسجيل للضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة، فيما استطاع جيانلوكا ساكاماكا أن يحرز الهدف الثاني في شباك إنتر ميلان، في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.وواصل إنتر ميلان نتائجه المتراجعة، بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات، عقب السقوط على ملعبه أمام جاره ميلان بهدفين لهدف، ثم التعادل أمام نابولي بهدف لمثله ثم السقوط أمام ساسولو، ليفرط الفريق الإيطالي في صدارة الترتيب لصالح الجار اللدود إيه سي ميلان.
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أهداف إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي 2- صفر... فيديو

20:23 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 20.02.2022)
© REUTERS / POOLمن مباراة إشبيلية مع إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي، 21 أغسطس/آب 2020
من مباراة إشبيلية مع إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي، 21 أغسطس/آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / POOL
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سقط إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام ضيفه ساسولو بهدفين دون رد، في اللقاء، الذي جمع الفريقين في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
وفي المباراة التي قامت على ملعب "جوزيبي مياتزا"، افتتح جياكومو راسبادوري التسجيل للضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة، فيما استطاع جيانلوكا ساكاماكا أن يحرز الهدف الثاني في شباك إنتر ميلان، في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.
وواصل إنتر ميلان نتائجه المتراجعة، بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات، عقب السقوط على ملعبه أمام جاره ميلان بهدفين لهدف، ثم التعادل أمام نابولي بهدف لمثله ثم السقوط أمام ساسولو، ليفرط الفريق الإيطالي في صدارة الترتيب لصالح الجار اللدود إيه سي ميلان.
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