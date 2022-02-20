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أهداف بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفيدرالية 2- صفر... فيديو
أهداف بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفيدرالية 2- صفر... فيديو
حقق فريق بيراميدز المصري فوزا غاليا على نظيره زاناكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما في استاد "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا العاصمة الزامبية،... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T19:40+0000
2022-02-20T19:40+0000
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وفى إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، سجل ثنائية بيراميدز الجنوب أفريقي فاجري لاكاي.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز لـ 6 نقاط محتلاً صدارة المجموعة الأولى، ويأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وأهلي طرابلس في المركز الثالث وزاناكو في المركز الرابع دون نقاط.
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أهداف بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفيدرالية 2- صفر... فيديو

19:40 GMT 20.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمباراة الأهلي امام بيراميدز - عبد الله السعيد
مباراة الأهلي امام بيراميدز - عبد الله السعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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حقق فريق بيراميدز المصري فوزا غاليا على نظيره زاناكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما في استاد "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا العاصمة الزامبية، في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وفى إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، سجل ثنائية بيراميدز الجنوب أفريقي فاجري لاكاي.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز لـ 6 نقاط محتلاً صدارة المجموعة الأولى، ويأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وأهلي طرابلس في المركز الثالث وزاناكو في المركز الرابع دون نقاط.
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