https://arabic.sputniknews.com/20220220/أهداف-بيراميدز-وزاناكو-في-كأس-الكونفيدرالية-2--صفر-فيديو-1058924051.html
أهداف بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفيدرالية 2- صفر... فيديو
أهداف بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفيدرالية 2- صفر... فيديو
حقق فريق بيراميدز المصري فوزا غاليا على نظيره زاناكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما في استاد "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا العاصمة الزامبية،... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T19:40+0000
2022-02-20T19:40+0000
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وفى إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، سجل ثنائية بيراميدز الجنوب أفريقي فاجري لاكاي.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز لـ 6 نقاط محتلاً صدارة المجموعة الأولى، ويأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وأهلي طرابلس في المركز الثالث وزاناكو في المركز الرابع دون نقاط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
أهداف بيراميدز وزاناكو في كأس الكونفيدرالية 2- صفر... فيديو
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حقق فريق بيراميدز المصري فوزا غاليا على نظيره زاناكو الزامبي بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعتهما في استاد "ناشيونال هيروز" بمدينة لوساكا العاصمة الزامبية، في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وفى إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الأفريقية، سجل ثنائية بيراميدز الجنوب أفريقي فاجري لاكاي.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز لـ 6 نقاط محتلاً صدارة المجموعة الأولى، ويأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وأهلي طرابلس في المركز الثالث وزاناكو في المركز الرابع دون نقاط.