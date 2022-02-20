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https://arabic.sputniknews.com/20220220/أول-قطار-يقل-لاجئين-من-دونباس-يصل-إلى-فولغوغراد-في-روسيا-1058923933.html
أول قطار يقل لاجئين من دونباس يصل إلى فولغوغراد في روسيا
أول قطار يقل لاجئين من دونباس يصل إلى فولغوغراد في روسيا
وصل أول قطار على متنه 443 من لاجئي دونباس، اليوم الأحد، إلى منطقة فولغوغراد، جنوب غربي روسيا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T19:30+0000
2022-02-20T19:30+0000
روسيا
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فولغوغراد - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية في جنوب غربي روسيا، إنه "وصل اليوم أول قطار مع لاجئين من دونباس إلى منطقة فولغوغراد. ويجري نقل 443 شخصًا إلى مراكز إيواء مؤقتة، وتم تجهيز الأماكن وفقًا للمهام التي حددها الحاكم".وأضافت الخدمة الصحفية أن "بين 443 لاجئًا، هناك 166 طفلًا دون سن 14 عامًا، بما في ذلك 9 أطفال دون سن عام واحد".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرقي أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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أول قطار يقل لاجئين من دونباس يصل إلى فولغوغراد في روسيا

19:30 GMT 20.02.2022
© Sputnik . Andrey Arhipov / الذهاب إلى بنك الصوروصول اللاجئين من دونباس إلى منطقة فورونيج
وصول اللاجئين من دونباس إلى منطقة فورونيج - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Andrey Arhipov
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وصل أول قطار على متنه 443 من لاجئي دونباس، اليوم الأحد، إلى منطقة فولغوغراد، جنوب غربي روسيا.
فولغوغراد - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية في جنوب غربي روسيا، إنه "وصل اليوم أول قطار مع لاجئين من دونباس إلى منطقة فولغوغراد. ويجري نقل 443 شخصًا إلى مراكز إيواء مؤقتة، وتم تجهيز الأماكن وفقًا للمهام التي حددها الحاكم".
وأضافت الخدمة الصحفية أن "بين 443 لاجئًا، هناك 166 طفلًا دون سن 14 عامًا، بما في ذلك 9 أطفال دون سن عام واحد".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة، بقدرة استيعابية تصل لأكثر من 28 ألف شخص، لاستقبال اللاجئين من دونباس شرقي أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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