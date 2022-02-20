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إثيوبيا تدشن رسميا المرحلة الأولى من توليد الكهرباء في سد النهضة
إثيوبيا تدشن رسميا المرحلة الأولى من توليد الكهرباء في سد النهضة
دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T08:10+0000
2022-02-20T08:10+0000
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العالم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإثيوبية أن "رئيس الوزراء أبي أحمد دشن رسمياً عملية توليد الطاقة في سد النهضة الكبير بعد الانتهاء من عملية الاختبار والبدء في إنتاج الكهرباء".وأوضحت الهيئة الرسمية أنه "تم تشغيل توربين واحد بقدرة 375 ميغاوات من أصل 13 وحدة توربينية"، مشيرة إلى أنه "هناك اثنين من التوربينات على وشك الانتهاء".ونوهت إلى أن السد "يخضع حاليًا لتطوير سريع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العامين المقبلين".وكانت المفاوضات حول سد النهضة قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/خبير-مصري-من-المحتمل-إنتاج-الكهرباء-من-سد-النهضة-بداية-من-غد-الأحد-1058880249.html
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العالم, أخبار سد النهضة الإثيوبي
إثيوبيا تدشن رسميا المرحلة الأولى من توليد الكهرباء في سد النهضة
08:10 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 08:22 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، رسميا المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإثيوبية أن "رئيس الوزراء أبي أحمد دشن رسمياً عملية توليد الطاقة في سد النهضة الكبير بعد الانتهاء من عملية الاختبار والبدء في إنتاج الكهرباء".
وأوضحت الهيئة الرسمية أنه "تم تشغيل توربين واحد بقدرة 375 ميغاوات من أصل 13 وحدة توربينية"، مشيرة إلى أنه "هناك اثنين من التوربينات على وشك الانتهاء".
ونوهت إلى أن السد "يخضع حاليًا لتطوير سريع ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العامين المقبلين".
وكانت المفاوضات حول سد النهضة
قد تعثرت العام الماضي، مع فشل الدول الثلاث [إثيوبيا، ومصر، والسودان
]، في التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد قبل بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بشكل أحادي، ما أدى إلى زيادة التوتر السياسي بين البلدان الثلاث، وتصعيد الملف إلى مجلس الأمن الذي عقد جلستين حول الموضوع بدون اتخاذ قرار بشأنه.