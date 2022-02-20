https://arabic.sputniknews.com/20220220/إسرائيل-تسمح-للسائحين-الدخول-دون-تلقيح-ضد-كورونا-بداية-مارس-المقبل-1058907618.html
إسرائيل تسمح للسائحين الدخول دون تلقيح ضد كورونا بداية مارس المقبل
إسرائيل تسمح للسائحين الدخول دون تلقيح ضد كورونا بداية مارس المقبل
أعلنت إسرائيل السماح للسائحين غير الملقحين بدخول البلاد بداية مارس/ آذار المقبل دون تلقيح. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:36+0000
2022-02-20T14:36+0000
2022-02-20T14:36+0000
إسرائيل
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وقال بيان لإسرائيل نقلته وكالة "رويترز" إن السائحين الملقحين أو غير الملقحين ضد فيروس كورونا مسموح لهم بدخول البلاد بداية مارس/ آذار المقبل.وقال البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن دخول البلاد لا يزال يتطلب فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى إسرائيل. وسابقا، يستطيع السائح الملقح فقط الدخول إلى البلاد.وأمس، سجلت وزارة الصحة الإسرائيليّة 15297 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك بعد إجراء 93,671 فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 16.33%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل
إسرائيل تسمح للسائحين الدخول دون تلقيح ضد كورونا بداية مارس المقبل
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أعلنت إسرائيل السماح للسائحين غير الملقحين بدخول البلاد بداية مارس/ آذار المقبل دون تلقيح.
وقال بيان لإسرائيل
نقلته وكالة "رويترز" إن السائحين الملقحين أو غير الملقحين ضد فيروس كورونا مسموح لهم بدخول البلاد بداية مارس/ آذار المقبل.
وقال البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن دخول البلاد لا يزال يتطلب فحص كورونا "PCR"، قبل الوصول إلى إسرائيل.
وسابقا، يستطيع السائح الملقح فقط الدخول إلى البلاد.
وأمس، سجلت وزارة الصحة الإسرائيليّة 15297 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك بعد إجراء 93,671 فحصا كانت نسبة الفحوصات الايجابية منها 16.33%.