https://arabic.sputniknews.com/20220220/إيران-اكتشاف-أنابيب-لتهريب-الوقود-في-عمق-البحر-جنوبي-البلاد-1058888099.html

إيران... اكتشاف أنابيب لتهريب الوقود في عمق البحر جنوبي البلاد

إيران... اكتشاف أنابيب لتهريب الوقود في عمق البحر جنوبي البلاد

أعلن رئيس عدلية محافظة هرمزكان (جنوبي إيران) مجتبى قهرماني، اليوم الأحد، عن اكتشاف أنابيب بطول 4 كيلومترات لتهريب الوقود إلى عمق البحر، وبعدها نقله إلى السفن. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T08:04+0000

2022-02-20T08:04+0000

2022-02-20T08:04+0000

إيران

أخبار العالم الآن

سوق النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/02/1049137333_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_3b2ea54d30f3a51702dad41a1a2f0dc9.jpg

ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن رئيس عدلية محافظة هرمزكان، أنه بالتنسيق مع السلطة القضائية، شرعت شرطة بندر عباس، مركز المحافظة، وبعد اكتشاف أربعة أنابيب لنقل الوقود المهرب على ساحل حي سورو بالمدينة، تم تدميرها.وأكد مجتبي قهرمان أن خط أنابيب تهريب الوقود يبلغ طوله أكثر من 4000 متر، ويمتد إلى عمق البحر، حيث تم إنشاؤه من قبل المهربين، وبهذه الطريقة يتم نقل الوقود المهرب إلى السفن.وأوضح المسؤول الإيراني أنه تم اكتشاف هذه الأنابيب وتدميرها نتيجة المراقبة الاستخباراتية الدقيقة ويقظة رجال الشرطة، بعد تنفيذ عملية المداهمة، مشيرا إلى ضبط سفينة قطر وأربعة زوارق سريعة عائدة للمهربين خلال العملية.ولفت قهرمان إلى أنه أثناء تفتيش هذه السفن تم ضبط 89 ألف لتر من المازوت المهرب، مضيفا بأن الشرطة الإيرانية اعتقلت شخصين، مشددا على استمرار مكافحة القضاء الإيراني بلا هوادة لمهربي الوقود من أجل حماية الموارد الوطنية.وفي سياق متصل، أظهرت تقديرات شركات تتعقب حركة شحنات النفط أن صادرات النفط الإيرانية، ارتفعت إلى أكثر من مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، إثر زيادة الشحنات إلى الصين.وتقلصت صادرات النفط الإيرانية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وإعادته فرض عقوبات تهدف إلى كبح صادرات النفط والعوائد المرتبطة بها التي تذهب لخزائن الحكومة الإيرانية.وأبقت إيران على تدفق بعض الصادرات رغم العقوبات عبر إخفاء الوسطاء لمنشأ الواردات. وتقول شركات تتبع الناقلات إن الصين كانت وجهة معظم تلك الشحنات.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزير-الخارجية-الأفغاني-إيران-أبلغتنا-بإمكانية-استخدام-أراضيها-لنقل-النفط-والغاز-1058569217.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيران, أخبار العالم الآن, سوق النفط