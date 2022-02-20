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إيران وقطر تبحثان إطلاق خطوط ملاحة بحرية منتظمة
إيران وقطر تبحثان إطلاق خطوط ملاحة بحرية منتظمة
أكد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، إجراء مفاوضات مع نظيره القطري على إطلاق خطوط ملاحة بحرية منتظمة بين موانئ البلدين. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:26+0000
2022-02-20T12:26+0000
قطر
إيران
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وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الوزير رستم قاسمي جاءت قبيل إجراء زيارة للدوحة، حيث يفترض أن يناقش مع نظيره القطري عدة ملفات، من بينها بحث إطلاق الخطوط الملاحية المنتظمة بين الجانبين.وأوضح رستم قاسمي أنه سيتم الاتفاق على تكثيف استخدام أجواء إيران من قبل الطيران التجاري القطري، مشيرا إلى أن زيارته تشمل بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي البيني، وإجراء جولات تفقدية للموانئ التجارية ومطارات قطر.وأوضح الوزير الإيراني أن هناك جهودا تبذل لتوفير أرضيات التعاون للنشطاء الاقتصاديين لكلا الدولتين، بناء على الإرادة السياسية المتوفرة والهادفة لتنمية العلاقات الثنائية.وأشار وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، إلى زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للدوحة المقررة، غدا الاثنين، للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز، معربا عن أمله في التوصل خلالها إلى توافقات جيدة بخصوص الترانزيت والشحن والنقل.
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قطر, إيران, العالم العربي

إيران وقطر تبحثان إطلاق خطوط ملاحة بحرية منتظمة

12:26 GMT 20.02.2022
© REUTERS / Issei Katoقطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Issei Kato
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أكد وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، إجراء مفاوضات مع نظيره القطري على إطلاق خطوط ملاحة بحرية منتظمة بين موانئ البلدين.
وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات الوزير رستم قاسمي جاءت قبيل إجراء زيارة للدوحة، حيث يفترض أن يناقش مع نظيره القطري عدة ملفات، من بينها بحث إطلاق الخطوط الملاحية المنتظمة بين الجانبين.
وأوضح رستم قاسمي أنه سيتم الاتفاق على تكثيف استخدام أجواء إيران من قبل الطيران التجاري القطري، مشيرا إلى أن زيارته تشمل بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي البيني، وإجراء جولات تفقدية للموانئ التجارية ومطارات قطر.
وأوضح الوزير الإيراني أن هناك جهودا تبذل لتوفير أرضيات التعاون للنشطاء الاقتصاديين لكلا الدولتين، بناء على الإرادة السياسية المتوفرة والهادفة لتنمية العلاقات الثنائية.
وأشار وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، إلى زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للدوحة المقررة، غدا الاثنين، للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز، معربا عن أمله في التوصل خلالها إلى توافقات جيدة بخصوص الترانزيت والشحن والنقل.
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