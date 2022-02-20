https://arabic.sputniknews.com/20220220/استهدف-بعضها-الديوان-الملكي-الأردن-يكشف-عن-تعرضه-لمئات-الهجمات-الإلكترونية-1058922507.html

استهدف بعضها الديوان الملكي... الأردن يكشف عن تعرضه لمئات الهجمات الإلكترونية

استهدف بعضها الديوان الملكي... الأردن يكشف عن تعرضه لمئات الهجمات الإلكترونية

كشف مسؤولان أردنيان، أن بلادههما تعرضت خلال العام الماضي 2021، إلى 897 هجمة إلكترونية، استهدف بعضها مؤسسات سيادية بينها الديوان الملكي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T18:40+0000

2022-02-20T18:40+0000

2022-02-20T18:40+0000

أخبار الأردن

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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن الأردن تعرض لـ 897 هجمة سيبرانية جرى توثيقها، من بينها 240 هجمة كانت من نوع الهجمات المعقدة واستهدفت مؤسسات سيادية ورسمية.وشدد على أنه لا يمكن مواجهة هذا الأمر إلا بالتعاون الدولي، لافتا إلى أن هناك دول تشارك بهذه الهجمات، بحسب قناة "المملكة" (رسمية).في سياق متصل، كشف رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني (رسمي) المهندس أحمد ملحم، أن الشبكات المهاجمة للأردن سيبرانيا ارتبطت بـ 40 دولة.وأوضح ملحم أن "من يقوم بهذه الهجمات دول، ومجموعات مدعومة من دول، ومجموعات مرتبطة بجماعات إرهابية، وعصابات الجرائم السيبرانية للكسب المادي".وأضاف أن تلك الهجمات استهدفت بما في ذلك الديوان الملكي الهامشي والمؤسسات العسكرية والأمنية والحكومية، ومواطنين ومؤسسات عامة وخاصة، وفق وكالة "عمون".وأشار ملحم إلى أن "34% من التهديدات مرتبطة بالمستخدمين، و27% من دول أو مجموعات مرتبطة بدول، و26% بهدف الكسب المادي، و13% مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية".وفي العاشر من الشهر الجاري، كشفت وكالة "عمون" عن تعرض العديد من الشخصيات والمؤسسات في الديوان الملكي الأردني للتجسس عبر برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "NSO" الإسرائيلية.وقالت "عمون" وقتها إنها حصلت على معلومات حصرية من مصدر أمريكي، تفيد بأن شركتان إسرائيليتان اخترقتا 8000 هاتف خلوي بينها 200 رقم أردني تم مراقبتها من قبل الشركة الإسرائيلية.وكشفت الوكالة أن من بين الأرقام التي تم استهدافها عبر "بيغاسوس"، أرقام خاصة بالديوان الملكي واللجنة الأولمبية، وعضو مجلس الأعيان البارز مصطفى حمارنة والناشطة هالة عاهد والإعلامية ديما علم فراج.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/إعلام-إسرائيل-اخترقت-هواتف-الديوان-الملكي-الأردني-عبر-بيغاسوس--1058328123.html

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