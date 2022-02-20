https://arabic.sputniknews.com/20220220/اعتبارا-من-اليوم-منع-دخول-الشاحنات-الكبيرة-إلى-بغداد--1058886663.html
اعتبارا من اليوم... منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد
اعتبارا من اليوم... منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد
أعلنت السلطات العراقية في بغداد، اليوم الأحد، منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة اعتبارا من اليوم. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:11+0000
2022-02-20T07:11+0000
2022-02-20T07:11+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن قيادة عمليات بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وذكر البيان أنه تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد اعتبار من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.يأتي هذا في إطار خطة أمنية وضعتها قيادة العمليات لحماية الزائرين خلال إحياء ذكرى "استشهاد الإمام موسى الكاظم " التي توافق 25 من شهر رجب، 26 فبراير/ شباط الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-شمال-بغداد-1058885037.html
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أخبار العراق اليوم
اعتبارا من اليوم... منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد
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أعلنت السلطات العراقية في بغداد، اليوم الأحد، منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة اعتبارا من اليوم.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن قيادة عمليات بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
.
وذكر البيان أنه تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد اعتبار من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.
يأتي هذا في إطار خطة أمنية وضعتها قيادة العمليات لحماية الزائرين خلال إحياء ذكرى "استشهاد الإمام موسى الكاظم " التي توافق 25 من شهر رجب، 26 فبراير/ شباط الحالي.