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https://arabic.sputniknews.com/20220220/اعتبارا-من-اليوم-منع-دخول-الشاحنات-الكبيرة-إلى-بغداد--1058886663.html
اعتبارا من اليوم... منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد
اعتبارا من اليوم... منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد
أعلنت السلطات العراقية في بغداد، اليوم الأحد، منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة اعتبارا من اليوم. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:11+0000
2022-02-20T07:11+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن قيادة عمليات بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.وذكر البيان أنه تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد اعتبار من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.يأتي هذا في إطار خطة أمنية وضعتها قيادة العمليات لحماية الزائرين خلال إحياء ذكرى "استشهاد الإمام موسى الكاظم " التي توافق 25 من شهر رجب، 26 فبراير/ شباط الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/العراق-انطلاق-عملية-أمنية-شمال-بغداد-1058885037.html
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أخبار العراق اليوم

اعتبارا من اليوم... منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد

07:11 GMT 20.02.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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أعلنت السلطات العراقية في بغداد، اليوم الأحد، منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى العاصمة اعتبارا من اليوم.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن قيادة عمليات بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
العراق... انطلاق عملية أمنية شمال بغداد
06:24 GMT
وذكر البيان أنه تقرر منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى بغداد اعتبار من اليوم الأحد وحتى إشعار آخر.
يأتي هذا في إطار خطة أمنية وضعتها قيادة العمليات لحماية الزائرين خلال إحياء ذكرى "استشهاد الإمام موسى الكاظم " التي توافق 25 من شهر رجب، 26 فبراير/ شباط الحالي.
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