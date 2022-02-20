https://arabic.sputniknews.com/20220220/اكتشاف-راكب-حي-بعد-حريق-في-عبارة-متجهة-من-اليونان-لإيطاليا-1058890674.html
اكتشاف راكب حي بعد حريق في عبارة متجهة من اليونان لإيطاليا
اكتشاف راكب حي بعد حريق في عبارة متجهة من اليونان لإيطاليا
عثر المسعفون على راكب مفقود على قيد الحياة، كان موجودا على متن عبارة "يوروفيري أولمبيك" التي نشب فيها حريق، وكانت متجهة من اليونان إلى إيطاليا. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:19+0000
2022-02-20T09:19+0000
2022-02-20T09:19+0000
العالم
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058890623_0:101:1489:939_1920x0_80_0_0_c0badbac5a580c81bc821b95d184ae56.jpg
صرح بذلك مسؤول في وزارة الملاحة اليونانية، اليوم الأحد، لوكالة "رويترز".وذكر حرس السواحل أن المسعفين عثروا على الناجي في مؤخرة العبّارة أثناء قطرها إلى الشاطئ.وأظهرت لقطات بثها التلفزيون اليوناني رجلا يهبط على سلم من العبّارة إلى قارب مربوط بها.وتمكن حرس الحدود اليوناني من إنقاذ 280 شخصا من بين 292 من الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن العبارة "يوروفيري أوليمبك"، عندما اندلع الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، والتي انطلقت من ميناء إيجومينيتسا اليوناني إلى ميناء رنديسي الإيطالي.وذكرت الشركة المشغلة للعبارة والسلطات اليونانية إن 11 شخصا ما زالوا مفقودين، وهم من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/السلطات-اليونانية-12-شخصا-مازالوا-مفقودين-بعد-حريق-العبارة-1058879948.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1058890623_196:0:1448:939_1920x0_80_0_0_619e60d92c78cc2d63abdae3d748ead7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اليونان
اكتشاف راكب حي بعد حريق في عبارة متجهة من اليونان لإيطاليا
تابعنا عبر
عثر المسعفون على راكب مفقود على قيد الحياة، كان موجودا على متن عبارة "يوروفيري أولمبيك" التي نشب فيها حريق، وكانت متجهة من اليونان إلى إيطاليا.
صرح بذلك مسؤول في وزارة الملاحة اليونانية، اليوم الأحد، لوكالة "رويترز".
وذكر حرس السواحل أن المسعفين عثروا على الناجي في مؤخرة العبّارة أثناء قطرها إلى الشاطئ.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون اليوناني رجلا يهبط على سلم من العبّارة إلى قارب مربوط بها.
وتمكن حرس الحدود اليوناني من إنقاذ 280 شخصا من بين 292 من الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن العبارة "يوروفيري أوليمبك"، عندما اندلع الحريق في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي، والتي انطلقت من ميناء إيجومينيتسا اليوناني إلى ميناء رنديسي الإيطالي.
وذكرت الشركة المشغلة للعبارة والسلطات اليونانية إن 11 شخصا ما زالوا مفقودين، وهم من بلغاريا واليونان وتركيا وليتوانيا.