اكتشاف مخلوق غريب بـ"ذقن متحرك" كان يعيش في الصين قبل 120 مليون عام
© Photo / Pixabayسور الصين العظيم
سور الصين العظيم
© Photo / Pixabay
كشف تحليل حفريات عن مخلوق قديم غريب المظهر، كان يتميز بـ"ذقن متحرك" لمساعدته في البحث عن الطعام قبل 120 مليون عام.
وأجرى العلماء بحثهم بالقرب من سور الصين العظيم للكشف عن طائر كان يتمتع بملحق عظمي في طرف فكه السفلي، والذي لم يكن قادرا على تحريكه فحسب، بل أيضا الإحساس من خلاله.
وكانت توجد هذه الكماشة العظمى أمام أسنان الطائر مباشرة، في المكان الذي سيكون فيه الذقن، وذلك في حال وجود ذقون للطيور، بحسب ما ذكرته دراسه منشورة في مجلة "Journal of Systematics and Evolution".
وقال الخبراء إن ما يسمى بـ"الذقن المتحرك" كان سمة أسنان لم يسبق رؤيتها في أي ديناصورات أخرى.
وأطلق العلماء على الطائر المكتشف اسم "برفيدنتافيس زانغي"، ويعني "الطائر القصير الأسنان"، وكان أحد نوعين جديدين حددهما باحثون من متحف فيلد في شيكاغو في أمريكا، بينما كان الطائرة الآخر دون أسنان، ويدعى "ميمانافيس دوكتريكس".
A double-feature, feathered #FossilFriday 🪶— Field Museum (@FieldMuseum) February 18, 2022
With CT scans and digital detective work, @Paleontologista and co-researchers identified two new species of birds from fossils found near the Great Wall of China: Meemannavis ductrix and Brevidentavis zhangi. 🐦
🎨: Pedro Salas pic.twitter.com/TTrG135K8Q
وعلى مدى العشرين عاما الماضية، اكتشفت فرق من الباحثين أكثر من 100 عينة من أحفوريات طيور بالقرب من سور الصين العظيم، والتي كانت تعيش منذ حوالي 120 مليون عام، حيث كانت تحيا الديناصورات.
#nature #evolution #science: New fossil birds discovered near #China's Great Wall – one had a movable, sensitive 'chin! The new species are called Meemannavis ductrix (toothless) and Brevidentavis zhangi (short-toothed bird)!https://t.co/5pPupLEvHm— Glory Dey (@GloryDey1) February 20, 2022
ويعد موقع الحفريات "تاشنغما" الواقع شمال غربي الصين هو مكان مهم للباحثين لدراسة تطور الطيور، وهو ثاني أغنى موقع للطيور الأحفورية من حقبة الحياة الوسطى في العالم.