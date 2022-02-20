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https://arabic.sputniknews.com/20220220/الأدميرال-جورافليوف-لـ-سبوتنيك-روسيا-ستبقى-دائما-إلى-جانب-الشعب-السوري-1058927349.html
الأدميرال جورافليوف لـ "سبوتنيك": روسيا ستبقى دائما إلى جانب الشعب السوري
الأدميرال جورافليوف لـ "سبوتنيك": روسيا ستبقى دائما إلى جانب الشعب السوري
تعبيراً عن عمق العلاقات الروسية السورية، قام مركز المصالحة الروسية ممثلاً بالادميرال أوليغ جورافليوف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، وبالتعاون مع محافظة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T21:39+0000
2022-02-20T21:55+0000
أخبار روسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
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وقال الأدميرال أوليغ جورافليوف لمراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا: أن الرسالة من هذا المساعدات هي القول بأن روسيا دائما مع الشعب السوري".وتضمنت شحنة المساعدات حصص غذائية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، والألعاب والهدايا والحلويات لأطفال بلدة (دير العدس).وأضاف الأدميرال جورافليوف أن هذه المساعدات الغذائية الرمزية، هي تعبير عن عمق أواصر الصداقة بين الشعبين الروسي والسوري، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترات المقبلة توزيع مساعدات أخرى غذائية وصحية في هذه البلدة وغيرها من بلدات درعا بالتنسيق مع محافظة درعا.من جهته، قال الدكتور عبد الفلاح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في درعا لمراسل "سبوتنيك" أن المساعدات تتضمن حوالي 500 حصة غذائية للمتضررين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة للعديد من الألعاب والهدايا والحلويات وعبوات مياه توزيعها على الأطفال والأهالي.وأشِار الفلاح إلى أن تقديم هذه المساعدات يعبر بشكل كبير عن التاريخ العميق للعلاقات بين سورية وروسيا الاتحادية، موجها الشكر لدعم الشعب الروسي المتواصل في كافة المجالات.من جهتهم، عبر أهالي (دير العدس) لـ "سبوتنيك" عن محبتهم وتقديرهم لهذه المبادرة، موجهين الشكر للأصدقاء الروس ولكل الجهات التي سعت لتقديم هذه المساعدات لهم، نظرا لإدخال الفرحة إلى قلوب أطفال البلدة.
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أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم

الأدميرال جورافليوف لـ "سبوتنيك": روسيا ستبقى دائما إلى جانب الشعب السوري

21:39 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 20.02.2022)
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
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تعبيراً عن عمق العلاقات الروسية السورية، قام مركز المصالحة الروسية ممثلاً بالادميرال أوليغ جورافليوف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، وبالتعاون مع محافظة درعا، بتوزيع هدايا للأطفال ومساعدات إنسانية أساسية لسكان بلدة (دير العدس) في الريف الشمالي لمحافظة درعا.
وقال الأدميرال أوليغ جورافليوف لمراسل "سبوتنيك" في محافظة درعا: أن الرسالة من هذا المساعدات هي القول بأن روسيا دائما مع الشعب السوري".
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
وتضمنت شحنة المساعدات حصص غذائية للفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، والألعاب والهدايا والحلويات لأطفال بلدة (دير العدس).
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
وأضاف الأدميرال جورافليوف أن هذه المساعدات الغذائية الرمزية، هي تعبير عن عمق أواصر الصداقة بين الشعبين الروسي والسوري، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترات المقبلة توزيع مساعدات أخرى غذائية وصحية في هذه البلدة وغيرها من بلدات درعا بالتنسيق مع محافظة درعا.
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
من جهته، قال الدكتور عبد الفلاح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإغاثة في درعا لمراسل "سبوتنيك" أن المساعدات تتضمن حوالي 500 حصة غذائية للمتضررين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة للعديد من الألعاب والهدايا والحلويات وعبوات مياه توزيعها على الأطفال والأهالي.
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
وأشِار الفلاح إلى أن تقديم هذه المساعدات يعبر بشكل كبير عن التاريخ العميق للعلاقات بين سورية وروسيا الاتحادية، موجها الشكر لدعم الشعب الروسي المتواصل في كافة المجالات.
© Sputnik . Feras Al-Ahmedمركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
مركز المصالحة الروسية يوزيع هدايا للأطفال في الريف الشمالي لمحافظة درعا
© Sputnik . Feras Al-Ahmed
من جهتهم، عبر أهالي (دير العدس) لـ "سبوتنيك" عن محبتهم وتقديرهم لهذه المبادرة، موجهين الشكر للأصدقاء الروس ولكل الجهات التي سعت لتقديم هذه المساعدات لهم، نظرا لإدخال الفرحة إلى قلوب أطفال البلدة.
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