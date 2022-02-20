https://arabic.sputniknews.com/20220220/الأعرجي-بغداد-تدعم-التفاهم-بين-إيران-والسعودية-وجولة-مباحثاتهما-المقبلة-تعقد-قريبا-في-العراق-1058916111.html

الأعرجي: بغداد تدعم التفاهم بين إيران والسعودية وجولة مباحثاتهما المقبلة تعقد قريبا في العراق

الأعرجي: بغداد تدعم التفاهم بين إيران والسعودية وجولة مباحثاتهما المقبلة تعقد قريبا في العراق

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن بلاده تدعم التفاهم بين إيران والسعودية وإن الجولة الخامسة من المباحثات بين طهران والرياض ستعقد قريبا جدا في... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T16:29+0000

2022-02-20T16:29+0000

2022-02-20T16:29+0000

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg

بغداد - سبوتنيك. ونقل المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان اليوم الأحد، عن الأعرجي قوله إن "التفاهم بين إيران والسعودية مهم للمنطقة والعالم"، معربا عن "دعم العراق لهذا التفاهم وبشكل كبير"، لافتا أن "العراق متفائل بالجولة الخامسة من المباحثات التي ستعقد قريبا جدا على أرض بغداد السلام".جاء ذلك خلال استقباله، رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، والوفد المرافق له.وأضاف البيان أن اللقاء تناول "بحث العلاقات العراقية الإيرانية وسبل تطويرها من خلال التعاون المشترك في المجالات التي تخدم مصالح البلدين"، حيث أكد الأعرجي أن "علاقات البلدين استراتيجية وتاريخية، وعلينا الاستفادة من الخبرات المتراكمة بين البلدين".وفيما يتعلق باتفاقية الجزائر لعام 1975، أكد الأعرجي ضرورة تفعيلها بما يعود بالنفع على البلدين الجارين، مبينا أنها تحتاج إلى إجراءات قانونية من أجل تفعيلها.واتفاقية الجزائر هي "اتفاقية وقعت بين العراق وإيران في 6 مارس/آذار عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين وأبرز بنودها تقاسم شط العرب بين الدولتين مناصفة".ومن جانبه، أكد رئيس جامعة الدفاع الوطني الإيرانية، استعداد بلاده للتعاون وتبادل الخبرات مع العراق، خدمة لمصالح البلدين المشتركة.وفي الخامس من الشهر من الجاري، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، استنكاره لأي عمل من قبل أي طرف يهدف لزعزعة أمن واستقرار العراق، في نفس الوقت الذي أكد فيه الكاظمي على ضرورة تعزيز العلاقات ببين البلدين.وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين العراق وإيران قائمة على مصالح متبادلة، بحيث يعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.هذا وقام وفد تجاري عراقي بزيارة إلى غرفة التجارة الإيرانية في أوائل كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقد شدد الجانبان على أن السعي وراء تجارة ثنائية بقيمة 20 مليار دولار بين البلدين ليس هدفا بعيد المنال.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العراق اليوم