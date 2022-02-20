https://arabic.sputniknews.com/20220220/الأوقاف-المصرية-تكشف-حقيقة-عودة-صلاة-التراويح-هذا-العام-1058928521.html

الأوقاف المصرية تكشف حقيقة عودة صلاة التراويح هذا العام

الأوقاف المصرية تكشف حقيقة عودة صلاة التراويح هذا العام

كشفت وزارة الأوقاف، في مصر، حقيقة صدور قرار بالسماح أداء صلاة التراويح هذا العام، بجميع المساجد. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، إنها لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام، مشددة على أنها ستعلن التفاصيل في وقتها، بحسب موقع "مصرواي".وأوضحت الوزارة في بيان الأحد، أن "ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة في هذا الشأن لم يصدر أي شيء منه عنها، وليس له أي مصداقية على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لا يمثلها سوى موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية".وأكدت أنها "ستعلن تفاصيل كل شيء في حينه"، وحذرت من "الالتفات إلى أي أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة".وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف عبد الله حسن عبد القوي، أعلن في وقت سابق الأحد بأن الوزارة بدأت استعدادها مبكرًا ومن الآن لشهر رمضان، لافتا إلى أنه على "جانب صكوك الإطعام ستضاعف وزارة الأوقاف كمية لحوم صكوك الإطعام إلى (200 طن) لمائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية ".وتابع أنه "على الجانب الدعوي ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام فضلاً عن فقرات متعددة : تلاوات ، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها المتعددة، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك".وكذلك أشار المتحدث الرسمي، إلى ذلك حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول شهر رمضان.

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