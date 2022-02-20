https://arabic.sputniknews.com/20220220/الإمارات-تدعو-الجيوش-الحليفة-لبناء-درع-يتصدى-لخطر-الطائرات-المسيرة-1058895215.html
الإمارات تدعو الجيوش الحليفة لبناء درع يتصدى لخطر الطائرات المسيرة
الإمارات تدعو الجيوش الحليفة لبناء درع يتصدى لخطر الطائرات المسيرة
دعا وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، اليوم الأحد، جيوش الدول الحليفة إلى التعاون في بناء "درع" يحمي من خطر الطائرات المسيّرة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T11:05+0000
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاءت دعوة الوزير الإماراتي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر متخصّص في "الأنظمة غير المأهولة" بمشاركة ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بحسب "فرانس برس".وقال سلطان العلماء: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نتفهم أهمية حماية أمتنا من خلال ضمان أن هذه التقنيات هي أدوات يمكننا استخدامها، لكن لا يمكن أن تُستخدم ضدنا".وأشار إلى أن هذه الأنظمة باتت أرخص بكثير ويمكن الوصول إليها بسهولة أكثر من أي وقت مضى.وأوضح أن إمكانية الوصول هذه تسمح للأنظمة بأن تصبح في أيدي الأشخاص "الذين لا نريد أن تقع في أيديهم، وهم الجماعات الإرهابية".واعتبر ان هذا الأمر يتطلب التكاتف والتعاون لضمان "أنه يمكننا بناء درع يحمي من خطر استخدام هذه الأنظمة".يذكر أن الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن، دعمًا للحكومة المعترف بها دوليا، تعرضت، الشهر الماضي، لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد خسارتها مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.ونجحت الدفاعات الإماراتية في إسقاط غالبيتها، بعدما أدى الهجوم الأول لوقوع ثلاثة قتلى في أبوظبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/حكومة-صنعاء-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-حول-تصعيد-السعودية-والإمارات-ضد-اليمن-1058578726.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, السعودية
الإمارات تدعو الجيوش الحليفة لبناء درع يتصدى لخطر الطائرات المسيرة
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دعا وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، عمر سلطان العلماء، اليوم الأحد، جيوش الدول الحليفة إلى التعاون في بناء "درع" يحمي من خطر الطائرات المسيّرة.
جاءت دعوة الوزير الإماراتي في كلمته خلال افتتاح مؤتمر متخصّص في "الأنظمة غير المأهولة" بمشاركة ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية
منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بحسب "فرانس برس".
وقال سلطان العلماء: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نتفهم أهمية حماية أمتنا من خلال ضمان أن هذه التقنيات هي أدوات يمكننا استخدامها، لكن لا يمكن أن تُستخدم ضدنا".
وأشار إلى أن هذه الأنظمة باتت أرخص بكثير ويمكن الوصول إليها بسهولة أكثر من أي وقت مضى.
وأوضح أن إمكانية الوصول هذه تسمح للأنظمة بأن تصبح في أيدي الأشخاص "الذين لا نريد أن تقع في أيديهم، وهم الجماعات الإرهابية".
واعتبر ان هذا الأمر يتطلب التكاتف والتعاون لضمان "أنه يمكننا بناء درع يحمي من خطر استخدام هذه الأنظمة".
يذكر أن الإمارات التي تشارك في تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن، دعمًا للحكومة المعترف بها دوليا، تعرضت، الشهر الماضي، لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة
شنتها جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد خسارتها مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة درّبتها الإمارات.
ونجحت الدفاعات الإماراتية في إسقاط غالبيتها، بعدما أدى الهجوم الأول لوقوع ثلاثة قتلى في أبوظبي.