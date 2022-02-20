https://arabic.sputniknews.com/20220220/الاتحاد-الأوروبي-يخصص-45-مليون-دولار-مساعدات-إنسانية-للسودان-1058910629.html
الاتحاد الأوروبي يخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان
الاتحاد الأوروبي يخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان
قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) مساعدات إنسانية إلى السودان. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:58+0000
2022-02-20T14:58+0000
2022-02-20T14:58+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المساعدات التي أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيصها إلى السودان تمثل جزء من برنامج مساعدات أوروبية يتجاوز قيمتها 294 مليون يوري (نحو 332 مليون دولار).ولفتت الوكالة إلى أن المساعدات التي تم الإعلان عنها للسودان هي جزء من برنامج مساعدات أوروبية للسكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا لعام 2022.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان إن الاتحاد سيقدم الدعم لمن يحتاجون إليه من أبناء للشعب السوداني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية العاجلة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عن طريق الوكالات الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصر-تهدي-السودان-120-طنا-من-المساعدات-الطبية-1058862023.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الاتحاد الأوروبي يخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان
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قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) مساعدات إنسانية إلى السودان.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المساعدات التي أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيصها إلى السودان تمثل جزء من برنامج مساعدات أوروبية
يتجاوز قيمتها 294 مليون يوري (نحو 332 مليون دولار).
ولفتت الوكالة إلى أن المساعدات التي تم الإعلان
عنها للسودان هي جزء من برنامج مساعدات أوروبية للسكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا لعام 2022.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان إن الاتحاد سيقدم الدعم لمن يحتاجون
إليه من أبناء للشعب السوداني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية العاجلة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عن طريق الوكالات الدولية.