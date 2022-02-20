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الاتحاد الأوروبي يخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان
الاتحاد الأوروبي يخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان
قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) مساعدات إنسانية إلى السودان. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:58+0000
2022-02-20T14:58+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المساعدات التي أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيصها إلى السودان تمثل جزء من برنامج مساعدات أوروبية يتجاوز قيمتها 294 مليون يوري (نحو 332 مليون دولار).ولفتت الوكالة إلى أن المساعدات التي تم الإعلان عنها للسودان هي جزء من برنامج مساعدات أوروبية للسكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا لعام 2022.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان إن الاتحاد سيقدم الدعم لمن يحتاجون إليه من أبناء للشعب السوداني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية العاجلة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عن طريق الوكالات الدولية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/مصر-تهدي-السودان-120-طنا-من-المساعدات-الطبية-1058862023.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

الاتحاد الأوروبي يخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان

14:58 GMT 20.02.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYفيضانات السودان
فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 40 مليون يورو (نحو 45 مليون دولار) مساعدات إنسانية إلى السودان.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المساعدات التي أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيصها إلى السودان تمثل جزء من برنامج مساعدات أوروبية يتجاوز قيمتها 294 مليون يوري (نحو 332 مليون دولار).
ولفتت الوكالة إلى أن المساعدات التي تم الإعلان عنها للسودان هي جزء من برنامج مساعدات أوروبية للسكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا لعام 2022.
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
مصر تهدي السودان 120 طنا من المساعدات الطبية
أمس, 13:55 GMT
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان إن الاتحاد سيقدم الدعم لمن يحتاجون إليه من أبناء للشعب السوداني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية العاجلة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم عن طريق الوكالات الدولية.
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