https://arabic.sputniknews.com/20220220/الجهاز-الأمني-في-دونيتسك-يحبط-أعمالا-تخريبية-استهدفت-منشآت-حيوية-واستراتيجية-في-البلاد-1058885182.html
الجهاز الأمني في دونيتسك يحبط أعمالا تخريبية استهدفت منشآت حيوية واستراتيجية في البلاد
الجهاز الأمني في دونيتسك يحبط أعمالا تخريبية استهدفت منشآت حيوية واستراتيجية في البلاد
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن إحباطها لعمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T06:29+0000
2022-02-20T06:29+0000
2022-02-20T06:43+0000
العالم
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وأصدرت الوزارة بيانا رسميا حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، وجاء فيه: "أحبطت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية مجموعة عمليات تخريبية كانت تخطط لتفجير المحطات الكهربائية وأنابيب الغاز.وأضاف البيان "في 19 فبراير/ شباط 2022 ، أثناء تلقي معلومات استخباراتية قامت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة بجمهورية دونيتسك الشعبية في المدينة بإحباط عملية تخريب معادية لجماعة إرهابية خططت لتفجير محطات كهربائية وخطوط أنابيب غازعلى أراضي الجمهورية ".وتابع البيان: "نجحت القوات الخاصة باعتقال الإرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار حيث أدى الاشتباك إلى إصابة جنديين من القوات الخاصة بجروح".وفي السياق نفسه، أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية الأوكرانية قامت بإطلاق 1120 قذيفة متفجرة من عيار 120 ملم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الجهاز الأمني في دونيتسك يحبط أعمالا تخريبية استهدفت منشآت حيوية واستراتيجية في البلاد
06:29 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن إحباطها لعمليات تخريبية كانت تستهدف تفجير عدد من المواقع الاستراتيجية والحيوية الهامة في المنطقة.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، وجاء فيه: "أحبطت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية مجموعة عمليات تخريبية كانت تخطط لتفجير المحطات الكهربائية وأنابيب الغاز.
وأضاف البيان "في 19 فبراير/ شباط 2022 ، أثناء تلقي معلومات استخباراتية قامت القوات الخاصة التابعة لوزارة أمن الدولة بجمهورية دونيتسك الشعبية في المدينة بإحباط عملية تخريب معادية لجماعة إرهابية خططت لتفجير محطات كهربائية وخطوط أنابيب غازعلى أراضي الجمهورية ".
وتابع البيان: "نجحت القوات الخاصة باعتقال الإرهابيين بعد تبادل لإطلاق النار حيث أدى الاشتباك إلى إصابة جنديين من القوات الخاصة بجروح".
وفي السياق نفسه، أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية الأوكرانية قامت بإطلاق 1120 قذيفة متفجرة من عيار 120 ملم.