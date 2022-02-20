https://arabic.sputniknews.com/20220220/الحكومة-اليمنية-تكشف-سبب-تصعيد-أنصار-الله-أخيرا-ومحاولات-استهدافهم-للسعودية-والإمارات-1058917725.html

الحكومة اليمنية تكشف سبب تصعيد "أنصار الله" أخيرا ومحاولات استهدافهم للسعودية والإمارات

الحكومة اليمنية تكشف سبب تصعيد "أنصار الله" أخيرا ومحاولات استهدافهم للسعودية والإمارات

حذّر وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، المجتمع الدولي من مقاربة الأزمة اليمنية من الناحية الإنسانية فقط. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T16:57+0000

2022-02-20T16:57+0000

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وقال بن مبارك، في تصريحات مع قناة العربية، إن "العالم يدرك أن التصعيد الحوثي يتم من خلال الدعم الإيراني"، مشيرا إلى أن تصعيد الحوثيين يعود إلى خسائرهم الميدانية المتزايدة.وأضاف أن "معظم الأطراف الدولية التي التقاها في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن مدركة أن تصعيد الحوثيين مؤخرا ومحاولات استهدافهم للسعودية والإمارات سببها الدعم الإيراني الذي يحظون به".واتهم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، جماعة "أنصار الله" اليمنية باستخدام مقرات ووزارات الدولة في العاصمة صنعاء لشن عمليات هجوم على المملكة.وأعلنت "أنصار الله"، الشهر الماضي، استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من صواريخ "ذو الفقار" الباليستية، بالإضافة إلى مواقع "حيوية" و"هامة" في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع "صماد 3"، وذلك بعد أسبوع من تبني الجماعة قصف مواقع في منطقة المصفح ومطاري أبو ظبي ودبي.وتتهم دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين إيران بدعم الجماعة وهجماتها ضد دول التحالف.وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مسيّرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/حكومة-صنعاء-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-حول-تصعيد-السعودية-والإمارات-ضد-اليمن-1058578726.html

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