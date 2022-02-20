https://arabic.sputniknews.com/20220220/الخارجية-الأمريكية-حول-مناورات-واشنطن-في-بولندا-تصرفات-الناتو-دفاعية-ومتناسبة-1058929504.html
الخارجية الأمريكية حول مناورات واشنطن في بولندا: تصرفات الناتو دفاعية ومتناسبة
الخارجية الأمريكية حول مناورات واشنطن في بولندا: تصرفات الناتو دفاعية ومتناسبة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، أن تصرفات الناتو دائما تهدف للدفاع وليس لها أي طابع استفزازي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T23:10+0000
2022-02-20T23:10+0000
2022-02-20T23:16+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك على تويتر، إن الجنود الأمريكيين الذين وصلوا مؤخرًا إلى بولندا بدأوا تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.أعربت موسكو عن مخاوفها الشديدة من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.وأشارت روسيا إلى أن المزاعم الغربية بشأن "غزو" وشيك لأوكرانيا يبدو أنها تستخدم كذريعة لتعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/البيت-الأبيض-بايدن-وماكرون-ناقشا-الأزمة-الأوكرانية-1058927542.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
الخارجية الأمريكية حول مناورات واشنطن في بولندا: تصرفات الناتو دفاعية ومتناسبة
23:10 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 23:16 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في ساعة متأخرة اليوم الأحد، أن تصرفات الناتو دائما تهدف للدفاع وليس لها أي طابع استفزازي.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ممثل المكتب الصحفي للوزارة لوكالة سبوتنيك، ردا على طلب التعليق على بدء المناورات الأمريكية في بولندا، "كما قلنا، فإن عمليات انتشار الناتو تكون دفاعية ومتناسبة على الدوام. فهي ليست مصممة للاستفزاز، ولكن لمنع الصراع".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك على تويتر، إن الجنود الأمريكيين الذين وصلوا مؤخرًا إلى بولندا بدأوا تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
أعربت موسكو عن مخاوفها الشديدة من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، والذي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.
وأشارت روسيا إلى أن المزاعم الغربية بشأن "غزو" وشيك لأوكرانيا يبدو أنها تستخدم كذريعة لتعزيز الوجود العسكري لحلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق في أوروبا.